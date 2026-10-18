Компактный автодом Liberty 52 REi: японцы уместили 5 спальных мест в 5-метровом кузове

Маленькие автомобили невозможно превратить во вместительные кемперы? Как бы не так! Японская компания Annex RV своим примером доказала, что это заблуждение, разработав автодом Liberty 52 REi, который сочетает компактные габариты с полноценным жилым оборудованием. При длине около 5,2 метра он предлагает до пяти спальных мест, кухню и ванную комнату.

Автодом построен на шасси Toyota Camroad, предназначенном для кемперов. Длина машины составляет примерно 5,20–5,23 метра, ширина – 2,07 метра, высота – 2,88 метра. По длине Liberty 52 REi сопоставим с крупными пикапами Toyota Hilux и Volkswagen Amarok, но при этом предлагает полноценное оборудованное жилое пространство для жизни в дороге.

Под капотом установлен 3-литровый дизельный двигатель мощностью около 144 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В зависимости от комплектации может быть доступен полный привод. Кузов изготовлен из стеклопластика.

Одним из решений, позволивших рационально организовать салон, стала задняя входная дверь. Благодаря ей боковые части кузова можно использовать для размещения мебели и сидений. Основную часть жилого пространства занимает U-образная зона отдыха со столом, вокруг которого пассажиры располагаются лицом друг к другу.

Вечером обеденную зону можно преобразовать в спальное место для трех взрослых. Еще одна кровать находится над кабиной водителя и рассчитана на двух человек. Несмотря на восемь посадочных мест, комфортное размещение на ночь предусмотрено для пяти взрослых, что, в целом, можно считать максимальным показателем для автомобилей такой небольшой длины.

Кухня расположена в задней части салона, рядом с входом. В ее оснащение входят двухконфорочная плита, раковина, микроволновая печь и холодильник объемом около 85 литров с морозильной камерой. Шкафы и компактная мебель помогают использовать доступное пространство без существенного уменьшения жилой зоны.

Напротив кухни установлена небольшая диванная скамья. Дополнительно можно рассчитывать на отдельную ванную комнату с раковиной и душем, в которой предусмотрели возможность установки кассетного туалета.

Система электроснабжения включает литиевые аккумуляторы емкостью до 9,6 кВт/ч и инвертор мощностью 3000 Вт. На крыше размещены солнечные панели мощностью 420 Вт, а в зависимости от комплектации их производительность может быть увеличена. Полученную энергию можно использовать для питания бытового кондиционера, водонагревателя, микроволновой печи и другой электроники.

Для холодного времени года предусмотрены автономное отопление и подогрев пола. В сочетании с теплоизолированным кузовом машину можно использовать не только в летние месяцы.

В Японии стоимость Annex RV Liberty 52 REi составляет около 15,96 миллиона иен, что при пересчете на российскую валюту на сегодня эквивалентно сумме примерно в 8,5 млн рублей.

Недавно Дейли-Мотор рассказывал о проекте 5-местного японского кемпера на базе Toyota, который при длине в 5 метров использует каждый сантиметр своего внутреннего пространства.