Представлен новый полуинтегрированный автодом для пар на базе Fiat Ducato

Ассортимент автодомов в Европе пытается успеть за спросом и активно расширяется. К примеру, недавно местная компания Mooveo представила полуинтегрированный автодом TEI-70 DH 2027 модельного года, построенный на базе Fiat Ducato. Модель ориентирована на пары и путешественников-одиночек, которым нужны комфортное спальное место, полноценная ванная комната и оборудование для автономных поездок.

Длина автодома составляет 6,99 метра, ширина – 2,3 метра, высота – 2,85 метра. Полная допустимая масса равна 3,5 тонны, поэтому для управления в стандартной комплектации достаточно водительского удостоверения категории B.

Главная особенность планировки – электрическая откидная кровать размером 160 × 200 см, расположенная над зоной отдыха за кабиной. Днем ее можно поднять, освободив место для сидений, расположенных друг напротив друга. Высота потолка в жилой зоне достигает 1,92 метра, а панорамный люк обеспечивает естественное освещение.

В задней части находится ванная комната на всю ширину кузова с отдельной душевой кабиной, туалетом и раковиной. Кассетный туалет Thetford оснащен съемным баком. В помещении также предусмотрена розетка на 230 В.

Кухонный блок включает двухконфорочную газовую плиту, мойку из нержавеющей стали и холодильник. В зависимости от комплектации он может быть абсорбционным или компрессорным.

Для хранения вещей предусмотрены гардеробная и багажный отсек в задней части. В гараже есть освещение и розетка на 230 В, а дополнительный боковой ящик позволяет разместить инструменты и туристическое снаряжение.

Основой Mooveo TEI-70 DH служит Fiat Ducato с 2,2-литровым дизельным двигателем Multijet 2 мощностью 140 л.с. Топливный бак вмещает 90 литров. В оснащение входят системы экстренного торможения, предупреждения о выходе из полосы движения, контроля усталости водителя и давления в шинах.

Кабина оборудована поворотными сиденьями с регулировкой по высоте, кондиционером и 7-дюймовой мультимедийной системой с камерой заднего вида. Предусмотрены круиз-контроль, ограничитель скорости и электрорегулируемые обогреваемые зеркала с широким обзором.

Для автономных путешествий предусмотрены газовый отопитель и бойлер Truma Combi 4 мощностью 4 кВт, а также отсек для двух газовых баллонов по 11 кг. В зависимости от комплектации автодом может оснащаться литиевой батареей емкостью 200 А/ч и солнечной панелью.

Цена кемпера соответствует его оснащению. В базовой версии производитель просит за него 74 тысячи 713 евро (примерно 6,95 млн рублей), а в наиболее продвинутой 80 тысяч 427 евро (около 7,5 млн рублей).

Это не единственный новый проект европейских производителей автодомов, который был представлен в последнее время. Недавно Дейли-Мотор рассказывал о Mercedes Sprinter, который усилиями местной фирмы Noah Camper превратили в роскошный автодом с надувной палаткой на крыше.