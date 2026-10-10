Показан новый японский микро-автодом Thunderbird 2: таких выпустят всего 6

Мода на микро-автодома в Японии набирает обороты. И иногда производители таких кемперов в целях популяризации своего бренда делают их лимитированными и тематическими моделями. К примеру, так недавно поступила местная фирма Direct Cars, подготовившая необычный автодом на базе субкомпакта Daihatsu Hijet.

Тематика автодома, который выпустят ограниченным тиражом, посвящена 60-летию британского научно-фантастического сериала «Громовые птицы» (Thunderbirds).

Британский сериал «Громовые птицы», созданный Джерри и Сильвией Андерсон, впервые вышел на экраны 30 сентября 1965 года. Проект получил известность благодаря кукольной анимации и историям о Международной спасательной службе, использующей футуристические летательные аппараты. Один из главных символов сериала – транспортный самолет Thunderbird 2, образ которого и лег в основу оформления японского кемпера.

В основу новинки Direct Cars лег легкий грузовик Daihatsu Hijet. На его шасси установили компактный жилой модуль, стилизованный под технику Международной спасательной службы. Темно-зеленая окраска сочетается с желтой полосой, красными колесами, логотипами Thunderbird и IR, а также крупной цифрой «2».

Визуально автомобиль напоминает уменьшенную версию знаменитого транспортного самолета, приспособленную для передвижения по обычным дорогам.

Внутреннее оформление продолжает тему футуристической техники. В салоне преобладают серебристые и серые оттенки, а красные подушки и непрямое освещение создают атмосферу небольшого командного центра. От привычной отделки кемперов с деревянными панелями и бежевой обивкой здесь решили отказаться.

Несмотря на необычный внешний вид, машина предназначена для использования в поездках. Оснащение включает кондиционер постоянного тока, холодильник, розетки и места для хранения вещей. Спальные места размещены в нише над водительской кабиной. Однако размеры жилого модуля ограничивают пространство для багажа и передвижения внутри, поэтому автодом подойдет для комфортного размещения не более двух человек.

Автодом представили на выставке Yokohama Camping Car Show 2026 в конце сентября. Свободно заказать его у дилера в Японии не получится: компания намерена выпустить только шесть машин и распределить их между покупателями посредством лотереи. Заявки принимаются с 26 сентября 2026 года по 28 февраля 2027 года. Стоимость кемпера Direct Cars пока не раскрыла.

К слову, это не единственный проект необычного микро-кемпера, построенного на базе Daihatsu Hijet. Ранее мы рассказывали о модели C-BUS бренда Nuts, в которой при аналогичных габаритах могут разместиться до четырех человек.