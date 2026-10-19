На дорогой Ferrari F8 Tributo обрушился град размером с теннисный мяч

Даже дорогой суперкар не застрахован от капризов погоды. В Швейцарии припаркованный Ferrari F8 Tributo попал под сильный град, который мог оставить серьезные повреждения на кузове и стеклах автомобиля.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как на автомобили обрушиваются крупные куски льда. По словам очевидцев, которые приводит французский журнал Auto-Moto, некоторые из них достигали размера теннисного мяча.

От града пострадали не только легковые машины, но и припаркованные рядом автофургоны: у некоторых автомобилей разбились стекла.

Напомним, Ferrari F8 Tributo отличается обтекаемым кузовом и сложными кузовными элементами. Крупные градины способны оставить на его панелях вмятины, повредить лакокрасочное покрытие и разбить остекление. Даже прочный кузов спортивного автомобиля не проектировался, чтобы выдерживать удары льда таких размеров.

Точные повреждения конкретно этого Ferrari не раскрываются. Неизвестно и то, сколько будет стоить восстановление машины, но уже сейчас можно предположить, что ремонт суперкара может обойтись владельцу в баснословную сумму, особенно если потребуется менять несколько кузовных панелей или стекла.

Напомним, стоимость Ferrari F8 Tributo в Европе сейчас варьируется от 238 тысяч до 600 тысяч евро в зависимости от состояния и года выпуска, что эквивалентно суммам от 22,5 до 56,7 млн рублей.

Это не единственный случай, когда погода застает дорогой суперкар врасплох. В конце прошлого года Дейли-Мотор публиковал фотографии прототипа новейшего гиперкара Bugatti Tourbillon, застрявшего в глубоком снегу во время испытаний в Хорватии.