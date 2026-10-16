Кроссовер Mazda CX-60, так и не ставший конкурентом BMW, показали в обновленной версии

Независимый рендер обновленной версии Mazda CX-60

Mazda готовит серьезные изменения для семейства крупных автомобилей, в которое входят CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90. Модернизация должна затронуть не только внешность и отделку салона, но и силовые установки. Одним из главных претендентов на обновление станет CX-60, с которого началось развитие этой линейки.

Платформа с продольным расположением двигателя и заднеприводной основой, дополненной полным приводом, дебютировала на Mazda CX-60 в 2022 году, а сама машина позиционировалась как конкурент BMW X3. Позднее семейство пополнили CX-90 для североамериканского рынка, двухрядный CX-70 и трехрядный CX-80, предназначенный для Японии, Европы и других регионов.

Вся линейка звезд с неба не хватала. Особенно на фоне того же BMW. За финансовый год, завершившийся в марте 2025 года, по всему миру было реализовано 150 тысяч 637 автомобилей семейства. Это примерно на 49 тысяч машин меньше запланированных 200 тысяч, то есть около 75% от целевого показателя. Чтобы исправить ситуацию компании из Хиросимы необходимо действовать, что они, по слухам, и собираются делать в ближайшее время с моделью CX-60.

Предстоящее обновление «шестидесятки» должно оказаться масштабнее прежних доработок. Помимо дизайна, который сулит реформенному кроссоверу более узкие фары, новые светодиодные огни и обновленную графику увеличенной решетки радиатора, автомобиль может получить новый вариант силовой установки.

В Японии CX-60 сейчас предлагается с 2,5-литровым бензиновым четырехцилиндровым двигателем, 3,3-литровым рядным шестицилиндровым дизелем, его вариантом с 48-вольтовой мягкой гибридной системой, а также подключаемой гибридной установкой Toyota с 2,5-литровым бензиновым мотором.

В рестайлинг-версии этот список может пополниться гибридной системой Skyactiv-Z, работающей на базе 2,5-литрового бензинового агрегата. Связка этого ДВС и электромотора, а также емкой батареи должна обеспечить машине повышенную эффективность сгорания топлива и снижение вредных выбросов.

Свой вояж первый подключаемый гибрид собственной разработки Mazda должен начать в 2027 году с кроссовера CX-5 третьего поколения, уже вышедшего в продажу на некоторых рынках.

Сроки премьеры обновленного Mazda CX-60 пока не анонсированы, но, вероятно, ждать дебюта машины можно будет уже в течение ближайших 1,5 лет.

Ранее Дейли-Мотор сообщал, что Mazda CX-5 третьего поколения признали одним из самых безопасных кроссоверов в мире.