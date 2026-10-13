Toyota Harrier получил спортивный обвес Alpine Style

В мире тюнинга есть несколько японских кроссоверов, которые нравятся гаражным мастерским. Одним из них является «паркетник» Toyota Harrier, для которого известное ателье Alpine Style недавно подготовило комплект аксессуаров, позволяющий изменить внешность кроссовера без масштабной переделки кузова. В набор вошли аэродинамические элементы, кованые колесные диски, накладка на выхлопную трубу и аксессуары для салона.

Напомним, Toyota Harrier был представлен в 1997 году и стал одним из первых серийных кроссоверов, сочетающих комфорт легкового автомобиля с чертами внедорожника. Первые два поколения модели были тесно связаны с Lexus RX, а позднее Harrier превратился в самостоятельную модель для японского рынка. Четвертое поколение представили в 2020 году. Оно получило платформу TNGA-K и современный дизайн кузова.

Главной особенностью проекта Alpine Style, превращающего Toyota Harrier в спортивный SUV, стали компактные спойлеры и накладки, размещенные по четырем углам кузова. Передний спойлер, боковые элементы, задние боковые накладки и диффузор объединены общим дизайном с выступающими деталями в стиле канардов. Они придают автомобилю более спортивный вид, не требуя серьезного изменения дорожного просвета.

Передний спойлер получил объемную форму с приподнятой центральной частью. Его профиль рассчитан на повседневную эксплуатацию, в том числе проезд неровностей и парковочных пандусов. Задний диффузор оснащен четырьмя ребрами, а небольшие боковые накладки заметно меняют оформление кормы.

Боковые спойлеры расширяются к задней части кузова. Их расположение выбрано с учетом удобства использования автомобиля: элементы находятся ближе к задним дверям и не должны мешать их открыванию. Для спойлеров предусмотрено несколько вариантов отделки, включая неокрашенный материал, матовый темно-серый цвет и карбон. Передний спойлер и задний диффузор также можно заказать с красными декоративными наклейками.

Дополнить внешний облик можно накладкой на выхлопную трубу. Она имеет круглую форму и предлагается в исполнении из нержавеющей стали либо с титановым покрытием, создающим эффект обожженного металла. На конце накладки размещена фирменная маркировка.

Кроссовер также получил кованые диски Valken DTM Forged R с пятью парами тонких спиц. Их дизайн визуально подчеркивает размер колес, а обработка поверхности акцентирует фактуру металла. Для модели предусмотрен один размер – 21 × 9,4 дюйма.

Изменения затронули и салон Toyota Harrier. Alpine Style предлагает собственные чехлы на сиденья с перфорированными участками на спинках и подушках, рассчитанными на улучшение вентиляции. Окантовку можно выбрать синего, красного или черного цвета.

В комплект аксессуаров также входят специальные напольные коврики с отделкой в тех же трех цветах. Фирменные логотипы служат дополнительным декоративным акцентом и визуально объединяют оформление салона с внешними доработками.

Стоимость такого боди-кита для популярного японского кроссовера – не уточняется.

Между тем, сейчас Toyota работает над полностью новым поколением Toyota Harrier. Ожидается, что кроссовер получит дизайн в стиле «молот», гибридную силовую установку рабочим объемом 1,5 литра и улучшенную шумоизоляцию.