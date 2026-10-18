Новый Lexus RX показали неофициально в высокопроизводительной версии мощностью 600 л.с.

Неофициальный рендер экстремальной версии нового Lexus RX

Кроссовер Lexus RX никогда не ассоциировался со взрывной динамикой и выдающимися скоростными характеристиками, но все может измениться уже в ближайшее время.

По предварительным данным, пока не подтвержденным автопроизводителем, в компании хотят расширить семейство этой модели высокопроизводительной модификацией Morizo RR, в которой семейный SUV приобретет более агрессивный внешний вид и гибридную силовую установку, максимальная отдача которой может достигнуть 600 лошадиных сил.

Напомним, Lexus RX дебютировал в первом поколении в 1998 году. Нынешняя генерация этой модели представлена на рынке с конца 2022 года и сейчас дожидается планового обновления. Рестайлинг сулит машине не только ряд незначительных перемен по части внешности и оснащения, но и экстремальную модификацию Morizo RR, которая сейчас предлагается для некоторых автомобилей бренда.

Неофициальный рендер экстремальной версии нового Lexus RX

Судя по опубликованным независимым рендерам, будущая специальная модификация RX будет отличаться расширенными колесными арками, более выразительным передним бампером и увеличенными воздухозаборниками. Дизайнеры могут предусмотреть контрастные элементы отделки передней части и новые колесные диски. В результате кроссовер станет выглядеть заметно агрессивнее своего обычного исполнения.

Но самое главное будет скрываться под его капотом. Главным техническим изменением может стать новый 2-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель. По информации японских инсайдеров, его отдача достигнет 400 л.с., а в составе гибридной системы суммарная мощность может превысить 600 л.с.

Изменения могут затронуть и салон обновленного RX. Ожидается появление цифровой приборной панели диагональю 12,3 дюйма и центрального сенсорного экрана на 14 дюймов. Для переднего пассажира может быть предусмотрен отдельный дисплей в качестве дополнительного оборудования.

Еще одним новшеством обновленного кроссовера (не только его потенциальной «заряженной» модификации) должна стать новая бортовая система Arene OS, которая обеспечит работу современных систем безопасности и продвинутые мультимедийные функции. Ранее она дебютировала в свежем поколении кроссовера Toyota RAV4 и была реализована посредством большого горизонтально ориентированного планшета с вшитыми в него автопроизводителем функциями.

Официальная премьера рестайлингового Lexus RX должна состояться в июне 2027 года. Специальная модификация Morizo RR может дебютировать чуть позднее.

К слову, недавно редакция Дейли-Мотор опубликовала список из пяти Lexus с репутацией неуязвимых для поломок автомобилей.