Новый Lexus RX показали неофициально в высокопроизводительной версии мощностью 600 л.с.

Кроссовер Lexus RX никогда не ассоциировался со взрывной динамикой и выдающимися скоростными характеристиками, но все может измениться уже в ближайшее время.
По предварительным данным, пока не подтвержденным автопроизводителем, в компании хотят расширить семейство этой модели высокопроизводительной модификацией Morizo RR, в которой семейный SUV приобретет более агрессивный внешний вид и гибридную силовую установку, максимальная отдача которой может достигнуть 600 лошадиных сил.
Напомним, Lexus RX дебютировал в первом поколении в 1998 году. Нынешняя генерация этой модели представлена на рынке с конца 2022 года и сейчас дожидается планового обновления. Рестайлинг сулит машине не только ряд незначительных перемен по части внешности и оснащения, но и экстремальную модификацию Morizo RR, которая сейчас предлагается для некоторых автомобилей бренда.
Судя по опубликованным независимым рендерам, будущая специальная модификация RX будет отличаться расширенными колесными арками, более выразительным передним бампером и увеличенными воздухозаборниками. Дизайнеры могут предусмотреть контрастные элементы отделки передней части и новые колесные диски. В результате кроссовер станет выглядеть заметно агрессивнее своего обычного исполнения.
Но самое главное будет скрываться под его капотом. Главным техническим изменением может стать новый 2-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель. По информации японских инсайдеров, его отдача достигнет 400 л.с., а в составе гибридной системы суммарная мощность может превысить 600 л.с.
Изменения могут затронуть и салон обновленного RX. Ожидается появление цифровой приборной панели диагональю 12,3 дюйма и центрального сенсорного экрана на 14 дюймов. Для переднего пассажира может быть предусмотрен отдельный дисплей в качестве дополнительного оборудования.
Еще одним новшеством обновленного кроссовера (не только его потенциальной «заряженной» модификации) должна стать новая бортовая система Arene OS, которая обеспечит работу современных систем безопасности и продвинутые мультимедийные функции. Ранее она дебютировала в свежем поколении кроссовера Toyota RAV4 и была реализована посредством большого горизонтально ориентированного планшета с вшитыми в него автопроизводителем функциями.
Официальная премьера рестайлингового Lexus RX должна состояться в июне 2027 года. Специальная модификация Morizo RR может дебютировать чуть позднее.
К слову, недавно редакция Дейли-Мотор опубликовала список из пяти Lexus с репутацией неуязвимых для поломок автомобилей.