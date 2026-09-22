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Простоявшую 18 лет в гараже Audi RS4 продали дороже, чем она стоила новой

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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18 лет в гараже сделали эту Audi RS4 коллекционным экземпляром

Простоявшую 18 лет в гараже Audi RS4 продали дороже, чем она стоила новой
Audi RS4 2008 года с пробегом 20 тысяч км

Кто бы что ни говорил, но автомобиль может быть инвестицией. Причем не только в России. Один из таких примеров – Audi RS4 2008 года, который провел большую часть жизни в гараже, был продан на аукционе за 75 тысяч долларов, что выше стоимости новой машины.

Напомним, второе поколение Audi RS4 начало выпускаться в 2006 году и предлагалось сразу в трех вариантах кузова: Avant, седан и кабриолет. Для этой генерации использовался 4,2-литровый атмосферный V8. Позднее модель перешла к другой философии конструкции и технологиям.

Главная особенность проданного экземпляра – состояние и пробег. По словам продавца, машина большую часть времени хранилась в гараже и была защищена от солнца и непогоды. История автомобиля не содержит сведений об авариях, несоответствиях пробега или известных неисправностях. Вместе с автомобилем новый владелец получил сервисные квитанции, руководство пользователя, два ключа и оригинальную наклейку на лобовое стекло.

Простоявшую 18 лет в гараже Audi RS4 продали дороже, чем она стоила новой

Кузов RS4 окрашен в перламутровый оттенок Daytona Gray. В салоне установлены кожаные сиденья Nappa с электрическими регулировками и подогревом, карбоновые вставки, двухзонный климат-контроль и люк в крыше. Единственным заметным следом возраста продавец называет износ водительского сиденья.

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Под капотом находится атмосферный 4,2-литровый V8 мощностью 420 л.с. Двигатель с непосредственным впрыском способен раскручиваться до 8250 об/мин. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч.

Простоявшую 18 лет в гараже Audi RS4 продали дороже, чем она стоила новой

При пробеге около 20 тысяч километров автомобиль оказался значительно дороже многих других RS4 этой генерации. Более того, за него покупатель заплатил больше, чем когда машина была куплена новой в автосалоне (18 лет назад автомобиль был приобретен за 74 тысячи 135 долларов или 6 миллионов 245 тысяч рублей по сегодняшнему курсу).

Согласно официальной информации с аукциона Cars&Bids, торги за этот лот завершились на сумме в 75 тысяч долларов (примерно 6 миллионов 318 тысяч рублей).

Более того, новоиспеченному обладателю такой 4-дверки все же придется дополнительно раскошелиться. Продолжительное гаражное хранение, как оказалось, имеет обратную сторону.

Установленные на RS4 шины были выпущены еще в 2007 году. Несмотря на сохранившийся рисунок протектора, из-за возраста резина «задубела» и непригодна для использования, особенно в экстремальных режимах езды, на которые владельца наверняка будет провоцировать 420-сильный мотор этого RS4.

Источник:Cars&Bids

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