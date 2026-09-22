Простоявшую 18 лет в гараже Audi RS4 продали дороже, чем она стоила новой

Audi RS4 2008 года с пробегом 20 тысяч км

Кто бы что ни говорил, но автомобиль может быть инвестицией. Причем не только в России. Один из таких примеров – Audi RS4 2008 года, который провел большую часть жизни в гараже, был продан на аукционе за 75 тысяч долларов, что выше стоимости новой машины.

Напомним, второе поколение Audi RS4 начало выпускаться в 2006 году и предлагалось сразу в трех вариантах кузова: Avant, седан и кабриолет. Для этой генерации использовался 4,2-литровый атмосферный V8. Позднее модель перешла к другой философии конструкции и технологиям.

Главная особенность проданного экземпляра – состояние и пробег. По словам продавца, машина большую часть времени хранилась в гараже и была защищена от солнца и непогоды. История автомобиля не содержит сведений об авариях, несоответствиях пробега или известных неисправностях. Вместе с автомобилем новый владелец получил сервисные квитанции, руководство пользователя, два ключа и оригинальную наклейку на лобовое стекло.

Кузов RS4 окрашен в перламутровый оттенок Daytona Gray. В салоне установлены кожаные сиденья Nappa с электрическими регулировками и подогревом, карбоновые вставки, двухзонный климат-контроль и люк в крыше. Единственным заметным следом возраста продавец называет износ водительского сиденья.

Под капотом находится атмосферный 4,2-литровый V8 мощностью 420 л.с. Двигатель с непосредственным впрыском способен раскручиваться до 8250 об/мин. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч.

При пробеге около 20 тысяч километров автомобиль оказался значительно дороже многих других RS4 этой генерации. Более того, за него покупатель заплатил больше, чем когда машина была куплена новой в автосалоне (18 лет назад автомобиль был приобретен за 74 тысячи 135 долларов или 6 миллионов 245 тысяч рублей по сегодняшнему курсу).

Согласно официальной информации с аукциона Cars&Bids, торги за этот лот завершились на сумме в 75 тысяч долларов (примерно 6 миллионов 318 тысяч рублей).

Более того, новоиспеченному обладателю такой 4-дверки все же придется дополнительно раскошелиться. Продолжительное гаражное хранение, как оказалось, имеет обратную сторону.

Установленные на RS4 шины были выпущены еще в 2007 году. Несмотря на сохранившийся рисунок протектора, из-за возраста резина «задубела» и непригодна для использования, особенно в экстремальных режимах езды, на которые владельца наверняка будет провоцировать 420-сильный мотор этого RS4.