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Новый купе-кроссовер Audi Q8 показали на первых реалистичных концепт-артах

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Независимые рендеры следующей генерации Audi Q8 на основе нового языка дизайна бренда

Новый купе-кроссовер Audi Q8 показали на первых реалистичных концепт-артах
Независимый рендер нового поколения Audi Q8

Audi может одобрить разработку нового поколения кросс-купе Q8, сохранив за этой моделью место в модельном ряду бренда. Будущий автомобиль обещает разделить дизайнерские решения с обновленными Q7 и Q9, но при этом сохранить 5-местный салон и покатую линию крыши. Как машина может поменяться внешне, накануне показали независимые дизайнеры.

Напомним, Audi Q8 дебютировал в 2018 году как флагманский купе-кроссовер марки, построенный на базе архитектуры, общей с Q7. В отличие от более практичного Q7, модель получила пятиместный салон, более низкую линию крыши и спортивные пропорции. Основными конкурентами Q8 стали BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupe и Porsche Cayenne Coupe.

Следующее поколение Q8, как ожидается, сохранит привычное позиционирование между практичным Q7 и более крупным Q9. Такой расклад позволит модели остаться спортивной пятиместной альтернативой трехрядным внедорожникам марки.

Передняя часть будущего Q8 на рендерах, сгенерированных через технологию AI изданием «Autoblog», выполнена в стилистике нового Q7. Узкие дневные ходовые огни располагаются выше основных фар, а сами фары вынесены ниже. Между ними находится крупная решетка Singleframe, которую дополняют увеличенные воздухозаборники по краям бампера.

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Силуэт обещает остаться одной из главных особенностей модели. Линия крыши будет заметно сильнее опускаться к задней части, чем у Q7, но без перехода в экстремально вытянутый формат фастбэка. Выраженные задние крылья, короткий задний свес и более широкая посадка должны сохранить характер купе-SUV.

Новый купе-кроссовер Audi Q8 показали на первых реалистичных концепт-артах
Независимый рендер нового поколения Audi Q8

Задняя часть получит новую световую графику. На рендерах показана горизонтальная полоса фонарей во всю ширину кузова с сегментированными элементами, вдохновленными современными OLED-решениями Audi. По краям расположены вертикальные световые элементы, а нижняя часть бампера выполнена широкой и массивной. В спортивной интерпретации также использованы четыре патрубка выхлопной системы.

В техническом плане одним из возможных вариантов рассматривается платформа Premium Platform Combustion, которая используется в новых Q7 и Q9. Архитектура рассчитана на применение двигателей внутреннего сгорания и электрифицированных силовых установок.

Для будущего Q8 также не исключаются подключаемые гибридные версии. Возможная модификация RS может получить 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 591 л.с., уже применяемый в семействе Audi. 

Официальная премьера нового Audi Q8 пока не назначена, но если проект действительно получит зеленый свет, то новое кросс-купе из Ингольштадта может дебютировать в ближайшие несколько лет.

Источник:Autoblog

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