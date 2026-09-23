Новый купе-кроссовер Audi Q8 показали на первых реалистичных концепт-артах

Независимый рендер нового поколения Audi Q8

Audi может одобрить разработку нового поколения кросс-купе Q8, сохранив за этой моделью место в модельном ряду бренда. Будущий автомобиль обещает разделить дизайнерские решения с обновленными Q7 и Q9, но при этом сохранить 5-местный салон и покатую линию крыши. Как машина может поменяться внешне, накануне показали независимые дизайнеры.

Напомним, Audi Q8 дебютировал в 2018 году как флагманский купе-кроссовер марки, построенный на базе архитектуры, общей с Q7. В отличие от более практичного Q7, модель получила пятиместный салон, более низкую линию крыши и спортивные пропорции. Основными конкурентами Q8 стали BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupe и Porsche Cayenne Coupe.

Следующее поколение Q8, как ожидается, сохранит привычное позиционирование между практичным Q7 и более крупным Q9. Такой расклад позволит модели остаться спортивной пятиместной альтернативой трехрядным внедорожникам марки.

Передняя часть будущего Q8 на рендерах, сгенерированных через технологию AI изданием «Autoblog», выполнена в стилистике нового Q7. Узкие дневные ходовые огни располагаются выше основных фар, а сами фары вынесены ниже. Между ними находится крупная решетка Singleframe, которую дополняют увеличенные воздухозаборники по краям бампера.

Силуэт обещает остаться одной из главных особенностей модели. Линия крыши будет заметно сильнее опускаться к задней части, чем у Q7, но без перехода в экстремально вытянутый формат фастбэка. Выраженные задние крылья, короткий задний свес и более широкая посадка должны сохранить характер купе-SUV.

Независимый рендер нового поколения Audi Q8

Задняя часть получит новую световую графику. На рендерах показана горизонтальная полоса фонарей во всю ширину кузова с сегментированными элементами, вдохновленными современными OLED-решениями Audi. По краям расположены вертикальные световые элементы, а нижняя часть бампера выполнена широкой и массивной. В спортивной интерпретации также использованы четыре патрубка выхлопной системы.

В техническом плане одним из возможных вариантов рассматривается платформа Premium Platform Combustion, которая используется в новых Q7 и Q9. Архитектура рассчитана на применение двигателей внутреннего сгорания и электрифицированных силовых установок.

Для будущего Q8 также не исключаются подключаемые гибридные версии. Возможная модификация RS может получить 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 591 л.с., уже применяемый в семействе Audi.

Официальная премьера нового Audi Q8 пока не назначена, но если проект действительно получит зеленый свет, то новое кросс-купе из Ингольштадта может дебютировать в ближайшие несколько лет.