Джереми Кларксон раскритиковал динамику Peugeot 408 GT: «Медленно, неинтересно и скучно»

Фото: Top Gear

Джереми Кларксон вновь поделился впечатлениями от автомобиля, протестированного для британской газеты The Times. На этот раз в руки известного журналиста попал Peugeot 408 GT в гибридной версии Hybrid 145, который он использовал для поездки на свадьбу своего друга Калеба Купера. Внешность автомобиля привлекла внимание гостей, однако большинство из них не смогли определить его марку, приняв французский кроссовер за Alfa Romeo.

Peugeot 408 нынешнего поколения дебютировал в 2022 году как модель, сочетающая черты фастбэка и кроссовера. Автомобиль занял в линейке Peugeot нишу между традиционными легковыми моделями и более крупными кроссоверами, получив выразительный кузов и современную архитектуру салона. Для модели предусмотрены бензиновые, гибридные и подключаемые гибридные силовые установки в зависимости от рынка.

Поездка Кларксона на Peugeot 408 GT получилась вполне в его стиле. Автомобиль отправился вместе с журналистом на свадьбу Калеба Купера (его соведушего в шоу «Ферма Кларксона»), однако уже по прибытии выяснилось, что гости обратили внимание прежде всего на внешний вид машины.

«Все приняли ее за Alfa Romeo», – отметил Кларксон. Для Peugeot это можно считать своеобразным комплиментом, особенно учитывая выразительный дизайн 408 GT. Сам журналист давно известен своей симпатией к автомобилям итальянской марки.

Внешность стала одной из немногих областей, где Peugeot получил от Кларксона действительно положительную оценку. 408 GT он охарактеризовал как автомобиль, который выглядит сдержанно, но при этом достаточно привлекательно.

Однако на этом комплименты практически закончились. Особое недовольство журналиста вызвала эргономика водительского места. Руль он сравнил по размеру с пуговицей рубашки, а его расположение, по мнению Кларксона, мешает нормально видеть показания скорости и уровень топлива.

Динамические характеристики также не произвели на него впечатления. Hybrid 145 с 1,2-литровым двигателем получил от Кларксона весьма жесткую характеристику – «медленно, неинтересно и скучно».

Цена автомобиля тоже стала частью оценки. Тестовый Peugeot 408 GT Premium Hybrid 145 e-DSC6 в базовой комплектации стоит чуть менее 40 000 евро (порядка 3,8 млн рублей при пересчете на российскую валюту), что, по мнению журналиста, делает машину далеко не самым доступным предложением.

В итоге Кларксон сформулировал свое отношение к модели довольно прямолинейно. Если покупателю нравится именно Peugeot 408 GT Premium Hybrid 145 e-DSC6 с 1,2-литровым двигателем, то, по его мнению, автомобиль можно покупать. В противном случае журналист порекомендовал обратить внимание на другие варианты.

В конечном счете 408 GT смог заинтересовать Кларксона внешностью, но не сумел убедить его своими ездой и эргономикой. А тот факт, что на свадьбе автомобиль приняли за Alfa Romeo, стал, пожалуй, самым необычным комплиментом дизайну французской модели.