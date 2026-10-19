Новый Nissan Note выйдет в 2027 году и получит e-POWER третьего поколения

Неофициальный цифровой рендер нового Nissan Note

Nissan готовит новое поколение компактного Note. По информации японского журнала Response, премьера может состояться в декабре 2027 года. Главным обновлением станет система e-POWER нового поколения, которая должна снизить расход топлива и сделать автомобиль тише.

Первый Nissan Note дебютировал в 2004 году. Компактный автомобиль создавался с упором на практичность и удобство в городе. Нынешнее, третье поколение модели представили в ноябре 2020 года, а в январе 2024-го хэтчбек обновили внешне.

В Японии актуальный Note продается с системой e-POWER. Бензиновый двигатель в ней вырабатывает электричество, а колеса вращает электромотор. В результате автомобиль ведет себя во многом как электромобиль, но не нуждается во внешней зарядке тяговой батареи.

В следующем поколении Nissan собирается использовать e-POWER третьего поколения. Система уже появилась на европейском рынке в составе Nissan Qashqai. В ее основе лежит компактный блок, объединяющий пять основных компонентов: двигатель, инвертор, редуктор, генератор и повышающий редуктор.

Одним из потенциальных изменений станет переход на 1,4-литровый двигатель вместо нынешнего 1,2-литрового агрегата. В качестве кандидата рассматривается мотор HR14DDe, разработанный для работы в составе гибридной системы. Он получил увеличенный ход поршня, высокую степень сжатия и усовершенствованную систему рециркуляции отработавших газов.

Изменения могут затронуть и полный привод. Нынешний Note доступен с электрической системой, в которой работают моторы на передней и задней осях. Для следующего поколения, как ожидается, инженеры улучшат распределение тяги и управление движением автомобиля. Однако применение системы e-4ORCE, которую Nissan использует на более крупных моделях, пока не подтверждено.

Внешность хэтчбека тоже может заметно поменяться. На неофициальном компьютерном изображении (рендер в заглавии статьи) передняя часть получила тонкую светодиодную полосу под капотом, расположенные ниже фары и крупную черную решетку радиатора. По краям бампера расположились вертикальные воздухозаборники, а черная крыша усилила контраст с ярким кузовом.

В салоне ожидаются новая цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и обновленная мультимедийная система. Также могут расшириться возможности подключения смартфонов и появиться усовершенствованные электронные помощники водителя.

Ранее Дейли-Мотор сообщал, что Nissan может выпустить маленький минивэн – антагонист Toyota Sienta и Honda Freed.