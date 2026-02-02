Редчайший Renault 5 с пробегом 12 км забыли в гараже на 43 года

По всему миру скрывается немало так называемых «капсул времени», представляющий собой автомобили, стечением обстоятельств законсервированных на парковках и гаражах. Порой их удается отыскать энтузиастам, что вызывает большой отклик на такие истории в интернете.

Один из таких примеров – хэтчбек Renault 5, на который повезло наткнуться блогеру с ником «phares_jaunes_et_damiers» из Франции. Мужчина нашел прародителя современного электрического Renault 5 E-Tech в гараже, в котором он был заперт десятилетиями.

Машина представляет собой одну из самых известных и редких в мире классических малолитражных моделей, которые выпускались в 70-х и 80-х годах. По словам блогера, хэтчбек был приобретен некой француженкой, которая собрала все свои сбережения и купила этот автомобиль в далеком 1982 году.

Хэтчбек в комплектации LT с 1,1-литровым двигателем, 4-скоростной механической трансмиссией, окрашенный в оттенок Bleu Schiste, обошелся ей в 40 тысяч французских франков, что эквивалентно современным 6 тысячам 100 евро (примерно 560 тысяч рублей). По тем временам это была внушительная сумма.

Машина покинула автосалон с временными номерными знаками 9105 WWA 71, которые так и остались на ней по сегодняшний день.

Все это время с октября 1982 года Renault 5 пробыл в гараже, а его владелица так и ни разу не села за его руль из-за личных причин. В итоге одометр французского хэтчбека остался замороженным на отметке всего 12 км.

Ожидается, что после реставрации машина будет выставлена на аукцион компанией Aguttes, запланированный на 15 марта 2027 года.