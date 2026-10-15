Mitsubishi Delica D:5 бьет рекорды продаж в Японии перед выходом на пенсию

Пережившая в начале года финальное обновление для своей актуальной генерации Mitsubishi Delica оказалась очень популярной в Японии. Причем настолько, что перед выходом на пенсию машина решила установить рекорды продаж.

Согласно официальной статистике, за первое полугодие 2026 года объем реализации Mitsubishi Delica D:5 достиг почти 17 тысяч машин (16 тысяч 798 экземпляров), что на 24% выше, чем было зафиксировано годом ранее.

Повышенный интерес к автомобилю был зафиксирован еще на старте продаж его обновленной версии, который был дан в январе 2026 года. Тогда предварительные заказы на минивэн превзошли все самые смелые ожидания и перевалили за отметку в 5 тысяч машин.

Напомним, очередной и, на этот раз финальный рестайлинг, принес уходящему поколению Delica D:5 ряд важных перемен. Внешность минивэна изменилась за счет увеличенной решетки радиатора, обновленных переднего и заднего бамперов и расширенных колесных арок. Также появились новые 18-дюймовые двухцветные легкосплавные диски с шестью спицами.

Заднюю часть украсила черная накладка с надписью DELICA в центре двери багажника. Еще одним новшеством стал двухцветный вариант окраски Moonlight Grey и Mica Black.

В салоне появилась цифровая приборная панель диагональю 8 дюймов, обновленная металлическая отделка передней панели и сиденья с водонепроницаемой замшевой обивкой и строчкой цвета хаки. Для зарядки мобильных устройств предусмотрены два дополнительных разъема USB Type-C.

Силовая установка машины осталась прежней. Как и раньше, обновленная Mitsubishi Delica D:5 комплектуется 2,3-литровым четырехцилиндровым турбодизелем на 145 лошадиных сил и 380 Нм, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Главным техническим новшеством минивэна стала система полного привода S-AWC (Super All-Wheel Control), которая управляет распределением тяги для поддержания устойчивости и управляемости. Также появились специальные режимы движения по гравию и снегу, расширяющие возможности «Делики» на сложных покрытиях.

Кроме того, производитель модернизировал комплекс электронных помощников e-Assist, отвечающий за функции активной безопасности.

Недавно Дейли-Мотор сообщал о скорых планах Mitsubishi по дебюту Mitsubishi Delica D:6. Новое поколение этой модели может справить премьеру еще до конца этого года и сильно поменяться как визуально, так и технически.