Mitsubishi Pajero Mini нового поколения показали в лице антагониста короткобазного Suzuki Jimny

Неофициальный рендер возрожденного Mitsubishi Pajero Mini

После того, как Mitsubishi представила и начала прием заказов на возрожденный классический внедорожник Pajero, начали ходить слухи о планах японского автопроизводителя по выпуску его «младшей» версии Mini. Намеки на такое развитие событий появлялись в продуктовых планах компании, а теперь на этот гипотетически возможный проект обратили внимание независимые дизайнеры.

Цифровой художник из Малайзии Theottle опубликовал серию рендерных изображений, которые демонстрируют потенциальный дизайн возрожденного Pajero Mini, если ему дадут «зеленый свет».

Напомним, оригинальный Mitsubishi Pajero Mini дебютировал в 1994 году. Первое поколение выпускалось до 1998 года, после чего его сменил преемник, остававшийся на конвейере до 2012 года. Компактный внедорожник получил двигатель объемом 659 куб. см и предлагался как с МКПП, так и с автоматической коробкой передач.

Неофициальный рендер возрожденного Mitsubishi Pajero Mini

На выложенных в сеть неофициальных изображениях новый Pajero Mini предстал в совершенно новом виде, получив пиксельные элементы оформления и Y-образные фары в стилистике нового Pajero, а также ультракомпактные габариты и 3-дверный кузов с рейлингами на крыше и внедорожным декором.

Техническая сторона машины сейчас засекречена, но, скорее всего, автомобиль получит несущий кузов, а не рамное шасси. В качестве одного из вариантов инсайдеры называют «тележку» полноприводной Delica Mini, которая подвергнется небольшой доработке.

Неофициальный рендер возрожденного Mitsubishi Pajero Mini

Если проект получит одобрение, по своему формату новинка сможет конкурировать с Suzuki Jimny, но такой же проходимости у новинки Mitsubishi, как у ее оппонента, очевидно, ждать не стоит.

Компактные размеры и брутальный дизайн позволят Mitsubishi вернуться в сегмент компактных внедорожников. Основным рынком для Pajero Mini, по прогнозам, станет именно Япония.

Кроме этой модели Mitsubishi может выпустить еще один автомобиль, который войдет в семейство Pajero, но получит гораздо более крупные размеры. Никаких подробностей о названии, габаритах и технической части машины сейчас нет, но в качестве потенциального конкурента для него японская пресса называет Toyota RAV4.

Ранее в этом месяце Дейли-Мотор рассказывал о проекте Mitsubishi Delica D:2 следующего поколения, дебют которой может состояться в 2028 году.