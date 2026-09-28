Новая Mitsubishi Delica D:6: что о ней известно

Независимый рендер новой Mitsubishi Delica D:6

Новое поколение Mitsubishi Delica, которое в японских СМИ называют Delica D:6, может дебютировать уже в декабре 2026 года после 18 лет выпуска нынешней генерации D:5. Минивэн обещает получить новую внешность и более современный интерьер, а в линейке силовых установок ожидаются подключаемый гибрид и полностью электрическая версия. Новая платформа также должна увеличить пространство салона и повысить жесткость кузова. Что еще известно об этом важном для компании проекте – в нашем материале.

Напомним, Delica D:5 вышла на японский рынок в 2007 году и стала одним из самых известных полноприводных минивэнов Mitsubishi. Машина сочетает формат семейного автомобиля с возможностями, характерными для внедорожной техники. В России к этой модели сложилось теплое отношение, в частности, за ее легендарную выносливость и способность выезжать за пределы асфальта без риска застрять в загородных поездках.

Как утверждают инсайдеры из Японии, вместо дизельного двигателя нынешней модели следующая Delica может получить 2,4-литровую подключаемую гибридную установку. Полностью электрическая модификация, по предварительным данным, будет оснащаться двумя электромоторами и полным приводом. Ее суммарная мощность оценивается в 394 л.с., а запас хода может достигать 550 км.

Кузов нового минивэна станет крупнее. Заявленные размеры составляют 4800 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1875 мм в высоту при колесной базе 2850 мм. Увеличение габаритов и новая платформа должны освободить дополнительное пространство для пассажиров. Среди потенциальных соперников модели называются Toyota Alphard и Nissan Elgrand.

Интерьер также перейдет на более современную архитектуру. Для Delica D:6 ожидается полностью цифровая приборная панель с выводом различной информации о движении и новый центральный дисплей диагональю 12,3 дюйма.

Внешность будет развивать идеи концепта D:X. Общий силуэт останется угловатым, однако передняя часть станет выше. Вертикальные фары будут сочетаться с горизонтальными дневными ходовыми огнями, формируя многоуровневую световую композицию. Нижняя часть передка получит практически закрытую панель с расположенной внизу решеткой радиатора с сотовым рисунком.

В оснащение войдет комплекс систем помощи водителю MI-PILOT. В его состав ожидаются адаптивный круиз-контроль с радаром, система удержания в полосе и другие электронные помощники, соответствующие второму уровню автономного вождения. Также заявлены система активного торможения и предупреждение о столкновении при движении задним ходом.

По оценке японских СМИ, стартовая цена новой Mitsubishi Delica D:6 может составить около 5 миллионов иен (при пересчете на российскую валюту – около 2,7 млн рублей).

Окончательные характеристики силовых установок, комплектации и стоимость должны стать известны после официальной премьеры модели, до которой, если верить слухам, осталось не так много времени, как считалось ранее.