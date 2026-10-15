Новый большой и очень популярный минивэн Nissan Elgrand готовится расширить географию продаж

Nissan готовится расширить присутствие нового Elgrand за пределами Японии. С момента запуска в продажу машина быстро стала бестселлером, собрав свыше 10 тысяч заказов. Следующим рынком для флагманского минивэна может стать Таиланд, где его премьеру ждут уже в ноябре 2026 года, после чего автомобиль может появиться в других странах Юго-Восточной Азии.

На тайский рынок новый Elgrand, как ожидается, будут поставлять напрямую из Японии. Окончательные характеристики и стоимость автомобиля для этой страны пока не объявлены. Неясно и то, появится ли в дальнейшем у машины версия с левым расположением руля для стран с соответствующей организацией дорожного движения.

Напомним, с новым поколением минивэн Nissan сильно поменялся внешне. Дизайн нового Elgrand объединил в себе традиционные японские мотивы с футуристичным оформлением. В салоне компания сделала ставку на комфорт пассажиров и отделку премиального уровня, задействовав материалы TailorFit, элементы «под дерево» и двухцветные сочетания.

Перед водителем и передним пассажиром расположены цифровая приборная панель и центральный дисплей диагональю по 14,3 дюйма каждый. Для отделки салона также предусмотрена кожа Nappa.

Основное внимание инженеров было уделено второму ряду сидений, где размещены два отдельных кресла с электрическими подставками для ног. Оснащение машины также включило 64-цветную атмосферную подсветку, аудиосистему BOSE с объемным звучанием и задний монитор диагональю 15,6 дюйма. Более того, для пассажиров заботливо предусмотрели индивидуальную лампу для чтения.

Силовая установка нового Elgrand построена на гибридной системе e-POWER третьего поколения. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра используется для выработки электроэнергии, а колеса приводятся в движение электромоторами. Модульная электрическая система совокупной мощностью 341 л.с. объединила в себе пять компонентов, что, по заявлениям разработчиков, позволяет уменьшить массу машины и снизить уровень шума.

В оснащение минивэна также вошли система полного привода e-4ORCE и активная динамическая подвеска, призванные повысить устойчивость автомобиля и плавность хода.

В Японии цены на новые Nissan Elgrand стартуют от 6 миллионов 897 тысяч иен, что при пересчете на российскую валюту эквивалентно 3,6 миллионам рублей.

Недавно Дейли-Мотор стало известно, что новое поколение минивэна Nissan Serena могут представить в 2028 году.