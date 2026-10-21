Самый практичный Toyota Crown переживет модернизацию в Японии и подешевеет

Линейка моделей Toyota Crown постепенно обновляется. Сначала модернизации подверглись кроссовер, спорт-седан и обычный седан, а теперь стало известно, что компания готовит незначительную «переделку» Crown Estate для японского рынка. Ожидается, что универсал получит две новые комплектации – HEV G и PHEV Z, благодаря которым стартовая цена модели незначительно снизится.

Напомним, имя Crown появилось в модельной линейке Toyota еще в середине 50-х годов прошлого столетия. Современное семейство этой модели, включившее в себя разнообразные кузова, дебютировало в 2022 году.

Ожидается, что реформенный «сарай» сохранит актуальные габариты. Длина обновленного универсала Toyota Crown Estate составит 4930 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1620 мм. Колесная база будет равна прежним 2850 мм.

Кардинальных перемен с точки зрения дизайна также ждать не стоит. C-образные дневные ходовые огни, ставшие прерогативой актуальной генерации этой модели, останутся на месте, но могут быть незначительно модернизированы, а горизонтальные задние фонари могут приобрести новую графику.

В салоне сохранятся два дисплея диагональю 12,3 дюйма. Одним из главных преимуществ модели останется вместительный багажник объемом от 570 до 1470 литров, который сохранит за универсалом Estate звание самого практичного современного Crown.

Главным изменением должно стать расширение линейки комплектаций. Toyota добавит исполнения HEV G с обычной гибридной установкой и PHEV Z с подключаемой гибридной системой. Новые модификации должны позволить сделать машину более доступной, по крайней мере, в стартовых комплектациях.

С точки зрения «техники» – также ничего нового. Гибридная версия машины, как и прежде, будет оснащаться 2,5-литровым бензиновым мотором и выдавать до 243 лошадиных сил мощности. Заявленный средний расход топлива такой силовой установкой составит 4,9-литра бензина на 100 км.

Подключаемая гибридная модификация будет развивать 306 лошадиных сил, а также сможет проезжать исключительно на электрической тяге до 89 километров. В обоих исполнениях будет доступна система полного привода E-Four с электроприводом задней оси.

Ожидается, что премьера обновленного Toyota Crown Estate в Японии состоится уже 2 ноября. Цена базовой версии этой модели составит 5 миллионов 760 тысяч иен или около 3 миллионов рублей по текущему курсу.

Между тем, недавно стало известно, что новая Toyota GR Celica может получить 400-сильный турбомотор и систему полного привода, а также выяснились подробности о следующей генерации Toyota Fortuner.