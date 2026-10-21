Финальная версия мотоцикла Ural Neo 500: фото и цена

Финальная версия Ural Neo 500. Фото: Uralneo.com

Ирбитский мотоциклетный завод завершил доработку Ural Neo 500 – нового мотоцикла с коляской, созданного совместно с китайскими партнерами. На официальном сайте Ural появились первые фотографии финальной версии этой модели, которая, по слухам, уже активно поставляется на экспорт.

ИМЗ известен прежде всего мотоциклами Ural с коляской и оппозитными двигателями. В последние годы предприятие развивает сотрудничество с зарубежными производителями, тем самым экономя средства на разработку новых моделей и их вывод на зарубежные рынки. По этому пути пошла и их главная новинка – мотоцикл Neo 500.

Первые фотографии этой модели были опубликованы еще в конце 2025 года, но на них был запечатлен китайский мотоцикл Yingang SUV500. Именно он лег в основу нового проекта Ural, но с рядом важных доработок, на которые у компании ушло почти полгода времени. Этой весной стало известно, что Neo 500 готов к государственной сертификации, а недавно модель впервые показали «вживую» в финальной версии.

Серийный выпуск организован на китайском заводе Yingang под контролем ИМЗ. Утверждается, что разработчики этой модели заменили около 80% узлов и компонентов исходного SUV500. В результате Ural Neo 500 получил новое шасси и рядный двухцилиндровый двигатель Zongshen объемом 446 куб. см с жидкостным охлаждением. Его мощность составляет 35 л.с.

Финальная версия Ural Neo 500. Фото: Uralneo.com

Первоначально для проекта рассматривался двигатель Yingang мощностью 46 л.с., однако в ходе разработки поставщика силового агрегата сменили. Одним из результатов изменений стала сухая масса на уровне 334 кг. Это на 22 кг меньше, чем у Ural Gear Up с оппозитным двигателем объемом 750 куб. см.

Использование двигателя Zongshen потенциально должно упростить обслуживание мотоцикла. Компания выпускает такие силовые агрегаты крупными сериями, так что поиск запчастей для них может оказаться проще, чем для некоторых специализированных классических моделей Ural. Кроме того, это сделает мотоцикл дешевле Gear Up, позволив ужержать цену на отметке до 15 тысяч долларов.

Что еще интереснее, шаг с объединением усилий Ural и китайской Yingang, похоже, дал возможность компании вновь заявить о себе на важном для нее рынке – Японии Серийное производство мотоцикла уже стартовало, а первая партия, по слухам, уже добралась до «Страны восходящего солнца».

В России новые Ural Neo 500 пока, к сожалению, ждать не стоит. Но не исключено, что вскоре они появятся здесь неофициально усилиями частных импортеров.