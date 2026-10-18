Новая Toyota Corolla может получить 1,5-литровый турбомотор, который будет эффективнее 2,5-литрового

Toyota Corolla следующего поколения готовится к масштабному обновлению, которое может затронуть внешность и техническую часть модели. Сразу несколько японских СМИ утверждают, что семейство получит несколько вариантов силовых установок, а главной новинкой модели станет 1,5-литровый турбированный двигатель, способный заменить более крупный мотор в версии с повышенной производительностью.

Напомним, Toyota Corolla появилась в 1966 году и остается одной из старейших моделей компании, дошедших до сегодняшних дней. За несколько десятилетий машина сменила множество поколений, превратившись в целое семейство, включающее в себя седаны, хэтчбеки, универсалы и даже кроссоверы. В скором времени эту модель ждет плановая смена генерации, обещающая ей крупные изменения.

Ожидается, что новая Corolla будет предлагаться с четырьмя типами силовых установок. Основную часть продаж, по мнению маркетологов, обеспечит гибридная версия с новым 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, электромотором и тяговой батареей. Предполагаемый средний расход топлива может составить примерно 3,3-литра на 100 км.

Вторым вариантом станет подключаемый гибрид PHEV. В его состав, по предварительным данным, войдут бензиновый двигатель, два электромотора и батарея увеличенной емкости. В этой конфигурации машину можно будет использовать как электрокар для ежедневных городских поездок, не задействуя ДВС, а значит, не тратиться на бензин.

Также существует высокий шанс появления полностью электрической версии Corolla, а четвертым вариантом станет классическая модификация с новейшим 1,5-литровым турбомотором G20E, который по эффективности станет аналогом 2,5-литрового ДВС.

Неофициальный цифровой рендер нового кроссовера Honda на базе Accord

Внешность новой «Короллы», судя по опубликованным в сети независимым рендерам и официальным концептам, будет выполнена в более спортивном стиле. Передняя часть получит единую светодиодную полосу, узкие дневные ходовые огни по краям и вертикальные блоки фар ниже. В бампере предусмотрят крупный воздухозаборник, а заднюю часть оформят узкие фонари.

В основе автомобиля, как ожидается, останется архитектура TNGA-C, но ее могут существенно доработать для установки разных силовых агрегатов.

Премьера серийного прототипа нового поколения Toyota Corolla может состояться уже в течение этого месяца, а полноценный дебют модель, скорее всего, справит в 2027-м.

Недавно Дейли-Мотор сообщал, что Toyota Fortuner нового поколения может получить дизайн в стиле пикапа Hilux.