Прототип новейшего гиперкара Bugatti потерпел фиаско в неестественной для себя среде обитания

Bugatti Tourbillon stuck in snow 1

В прошлом году состоялась официальная премьера нового гиперкара Bugatti Tourbillon. Самый ожидаемый автомобиль французской компании встанет на конвейер в 2026 году, а весь его малочисленный тираж (250 единиц) уже раскуплен.

Недавно тестовый экземпляр этого гибридного суперкара был замечен в неожиданной для него ситуации – в снегу. Ранее машину испытывали в условиях изнуряющей жары в ОАЭ, а теперь верификационный прототип (VP1) был запечатлен в Загребе, Хорватия. 

Снимок экрана 2025 12 27 в 17.06.55
Прототип Bugatti Tourbillon VP1, застрявший в снегу в Хорватии

Погодные условия в день тестов машины сложно было назвать хорошими. Внезапно выпал снег и автомобиль с потенциальной ценой свыше 4 миллионов евро оказался в ловушке, не сумев выехать из сугроба на парковке.

Снимок экрана 2025 12 27 в 17.07.09
Прототип Bugatti Tourbillon VP1, застрявший в снегу в Хорватии

Высокотехнологичной новинке Bugatti с 8,3-литровым двигателем V16 так и не удалось выбраться из западни своим ходом, поэтому водителю пришлось прибегать к помощи старой доброй лопаты. 

Напомним, серийный Tourbillon будет комплектоваться гибридной силовой установкой, связка ДВС и электромоторов в которой обеспечат ему совокупную мощность 1800 лошадиных сил.

С места до 100 километров в час машина, по слухам, будет разгоняться всего за 2 секунды, а ее максимальная скорость составит примерно 445 км/ч.

Фото:car_spotting_croatia

