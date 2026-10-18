Honda может выпустить конкурента Subaru Outback и Toyota Crown Estate на базе Accord

Неофициальный цифровой рендер нового кроссовера Honda на базе Accord

Кроссоверы – важный сегмент автомобильного рынка, в котором все автопроизводители хотят удержать или захватить долю продаж конкурента. И Honda здесь не исключение. Японский бренд рассматривает возможность расширения семейства Accord за счет новой модели с увеличенным дорожным просветом и более вместительным кузовом. Предполагается, что автомобиль получит гибридную силовую установку и сможет конкурировать с Subaru Outback и Toyota Crown Estate.

Как сообщает издание Response со ссылкой на собственные источники внутри Honda, внутри компании перспективную новинку называют Accord SUV. Производство может начаться в середине 2029 года, предположительно одновременно с выходом следующего поколения седана Accord.

Потенциальная новинка японской марки должна отличиться от обычного седана не только увеличенным дорожным просветом, но и внешне. При этом платформа с будущим Accord будет одинаковой, а по концепции автомобиль может оказаться ближе к кроссоверу-универсалу, сочетающему комфорт легковой машины с практичностью внедорожника.

Одним из потенциальных конкурентов новинки Honda называют Subaru Outback, сочетающий в себе характеристики легковушки с увеличенным дорожным просветом и внедорожника с продвинутой системой полного привода. Кроме него, кроссовер на базе Accord может посоперничать с Toyota Crown Estate (в США известен как Crown Signia).

Неофициальный цифровой рендер нового кроссовера Honda на базе Accord

О технической стороне проекта пока известно крайне мало. Наиболее вероятным вариантом силовой установки для машины считается гибридная система следующего поколения Honda. 9 октября 2026 года компания объявила название новой технологии – Honda Hybrid. Она представляет собой развитие двухмоторной гибридной системы, используемой на нынешних моделях марки.

Планируется, что новая гибридная система начнет постепенно появляться на мировых рынках с 2027 года. В Honda рассчитывают повысить топливную экономичность и улучшить динамику своих машин, оснащенных такой технологией, расширив диапазон эффективной работы двигателя и уменьшив размер деталей.

В качестве вероятной производственной площадки может выступить завод Honda в Мэрисвилле, штат Огайо (США). Сейчас там выпускают седан Accord.

Если в компании действительно решатся на использование такой концепции, то она может стать попыткой возрождения идеи Crosstour, но уже с использованием современных технологий.

Недавно Дейли-Мотор рассказывал, как может поменяться с новым поколением классический седан Accord.