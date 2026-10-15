Nissan может выпустить маленький минивэн – антагонист Toyota Sienta и Honda Freed

Независимый рендер нового компактного минивэна Nissan

Минивэны – снова в моде. Причем это касается не только полноразмерного класса, где правят балом Toyota Alphard и подобные модели, но и компактного, где большим спросом пользуются Toyota Sienta и Honda Freed. В Nissan, очевидно, понимают, к чему все идет, и могут выпустить собственный небольшой вэн. Новинка может получить три ряда сидений, сдвижные двери и гибридную силовую установку, а ее появление ожидается не раньше 2028 года.

О планах разработки компактного минивэна еще в июле 2026 года рассказал Сехэй Ямадзаки, председатель управляющего комитета Nissan, отвечающего за деятельность компании в Японии и странах АСЕАН. В интервью местной газете Kyodo News он сообщил, что запуск подобной модели рассматривается на 2028 финансовый год или позднее.

Ожидается, что длина автомобиля составит около 4200–4300 мм, а ширина не превысит 1700 мм. По размерам новинка сможет конкурировать с Toyota Sienta и Honda Freed. Ожидается, что салон получит три ряда сидений и сможет вместить до шести-семи человек. Также ходят разговоры о двухрядной версии с увеличенным багажным отделением.

Сдвижные двери с обеих сторон и низкий пол должны облегчить посадку и высадку пассажиров, а компактные габариты сделают автомобиль удобным для поездок по городу. Машина должна оказаться неплохим вариантом для тех семейных покупателей Nissan, для кого модель Note слишком тесная, а Serena слишком большая и дорогая.

Основным вариантом силовой установки для компактного минивэна, если ему дадут «зеленый свет», станет гибридная система e-POWER третьего поколения. В ней двигатель внутреннего сгорания вырабатывает электричество, а колеса вращает электромотор, обеспечивая машине плавное и уверенное ускорение. В новой генерации этот силовой агрегат получил обновленный генератор, а также новый электромотор и инвертор, которые повысили ее эффективность и снизили уровень шума.

Как может выглядеть автомобиль, пока неизвестно, поэтому ориентироваться можно лишь на рендеры. Судя по тому, что недавно был опубликован в интернете (заглавное изображение к этому материалу), новый компактный минивэн Nissan получит угловатый кузов с короткой передней частью, узкими дневными ходовыми огнями, дополненными вторым уровнем головной светотехники, и широкой передней панелью.

На колесных арках расположатся накладки из неокрашенного пластика, намекая на возможность использования машины по проселочным дорогам.

Стоимость базовой версии этой модели в Японии, по слухам, окажется ниже 3 миллионов иен, то есть машина будет стоить до 1,6 миллиона рублей.

Недавно Дейли-Мотор сообщал, что в России начали продавать недорогой компактвэн Nissan, который способен разгоняться до 130 километров в час и вмещать до четырех взрослых пассажиров.