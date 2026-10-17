В Японии показали спецверсию Mitsubishi Delica D:5 для ночевок всей семьей

Внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:5 хоть и готовится покинуть конвейер, уступив место новому поколению D:6, но это не значит, что японские производители кемперов перестали обращать на него внимание. Очередной проект на базе актуальной «Делики» представила местная фирма MDF Equipment, присвоившая своему детищу индекс D:POP.

За основу была взята обновленная в начале этого года Mitsubishi Delica D:5, которая отлично сочетает в себе формат вместительного минивэна с возможностями передвижения по дорогам за пределами асфальта.

Главной особенностью кемпера стала подъемная крыша. В открытом положении она образует дополнительное спальное место размером 180 × 116 см, рассчитанное на двух взрослых. Механизм оснащен гидравлическими толкателями с обеих сторон, которые облегчают подъем и помогают удерживать конструкцию в устойчивом положении.

Вторую кровать можно организовать в задней части салона с помощью специального комплекта из МДФ. Пространство под ней остается доступным для хранения туристического снаряжения. Благодаря двум спальным зонам кемпер подходит для семейных поездок с размещением до четырех человек.

Разработчики автодома предлагают заказчикам дополнительное оборудование для повышения комфорта в путешествиях. В перечень опций входят автомобильный кондиционер, поворотные передние сиденья и многофункциональный стол из МДФ. Подобные решения позволяют использовать салон не только для ночлега, но и для отдыха во время стоянок.

Снаружи определить особую кемпер-версию «Делики» можно по кузовным панелям, устойчивым к царапинам, металлическим защитным дугам, дополнительному светодиодному освещению и лестнице на задней двери, ведущей к механизму подъемной палатки на крыше.

Для того, чтобы машина могла заезжать в самые уединенные места на природе, для нее предусмотрели специальные колесные диски, обутые во вседорожные покрышки BFGoodrich All-Terrain A/T.

Стоимость такого кемпервэна в Японии уже объявлена. В базовом оснащении за него собираются просить от 5 миллионов 940 тысяч иен, что эквивалентно сумме в 3,1 млн российских рублей по сегодняшнему курсу валют.

Не так давно Дейли-Мотор рассказывал о другом, не менее интересном проекте кемпера на базе Mitsubishi Delica D:5, который также адаптирован под внедорожные поездки и ночевки в путешествиях.