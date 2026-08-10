12 самых дорогих автомобилей во франшизе «Форсаж»

Фото: Universal Pictures

За четверть века франшиза «Форсаж» прошла путь от фильма об уличных гонках до масштабной экшен-серии, в которой обычные автомобили постепенно уступили место редким суперкарам и гиперкарам. Если в первой части главными героями на четырех колесах были доступные японские купе, то в последующих фильмах на экране появились модели, стоимость которых исчисляется миллионами долларов.

Причем некоторые из них существовали всего в нескольких десятках экземпляров, а отдельные автомобили были настолько дорогими, что съемочной группе пришлось использовать реплики.

Первая часть «Форсажа» вышла в 2001 году и изначально была посвящена уличным гонкам и автомобильной культуре. По мере развития серии автомобили стали играть все более заметную роль, а сами фильмы постепенно сместились в сторону масштабных боевиков. За годы существования франшизы в ней появились десятки культовых машин – от японских спорткаров до эксклюзивных европейских гиперкаров и американской классики.

Toyota Supra Mk IV 1994 года – $550 000

Один из главных автомобилей оригинального «Форсажа» оказался далеко не самым дорогим в абсолютном выражении, однако его связь с фильмом сделала конкретный экземпляр чрезвычайно ценным. Речь идет о Toyota Supra Mk IV, которую Брайан получает практически в разобранном состоянии, после чего команда Дома восстанавливает автомобиль и серьезно дорабатывает его.

Именно эта Supra участвует в одной из наиболее запоминающихся сцен фильма – гонке Дома и Брайана с поездом. Средняя стоимость обычной Toyota Supra 1994 года в хорошем состоянии оценивается примерно в $57 300, однако настоящий автомобиль, использовавшийся в качестве «геройской» машины Брайана, был продан в 2021 году за $550 000 или около 44.9 млн рублей.

McLaren 720S 2017 года – $262 000

В «Форсаже: Хоббс и Шоу» Шоу использует McLaren 720S во время поездок по Лондону. Суперкар появляется в нескольких эпизодах, прежде чем оказывается поврежденным во время погони.

Новая машина стоила около $280 875, а средняя стоимость экземпляра 2017 года оценивается примерно в $262 000 (примерно 21, 4 млн рублей). Позднее McLaren 720S также появился в «Форсаже 1:0», где автомобиль можно увидеть среди машин Шоу.

Lexus LFA 2011 года – $875 000

Lexus LFA появляется в «Форсаже 5» лишь на короткое время. В финале Хан и Жизель отправляются на нем по шоссе в сторону Берлина.

Несмотря на небольшое экранное время, сама модель является одной из наиболее редких в списке. Lexus выпустила всего 500 экземпляров LFA в период с 2010 по 2012 год. Средняя стоимость автомобиля 2011 года оценивается примерно в $875 000 (почти 71,5 млн рублей по текущему курсу).

Eagle Speedster 2014 года – $1,2 млн

В «Форсаже 6» черный Eagle Speedster можно заметить в гараже Теджа. Автомобиль практически не участвует в действии, однако его стоимость значительно выше, чем можно предположить по экранному времени.

Eagle Speedster представляет собой глубоко переработанный Jaguar E-Type с 4,7-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 330 л.с. Такие автомобили выпускались крайне ограниченным тиражом. Средняя стоимость сегодня составляет около $1,2 млн (примерно 98 млн рублей).

Nissan Skyline GT-R 2000 года – $1,357 млн

Nissan Skyline GT-R стал одной из наиболее узнаваемых моделей всей франшизы. Автомобили этого семейства появлялись в нескольких фильмах, причем Брайан Уокера неоднократно оказывался за рулем Skyline.

Обычный Skyline GT-R 2000 года оценивается примерно в $127 000. Однако конкретный автомобиль R34 GT-R 2000 года, связанный с Полом Уокером и фильмом «Форсаж», в 2023 году был продан за $1,357 млн (около 110 млн рублей). Эта сумма стала рекордной для Nissan Skyline.

McLaren Senna 2019 года – $1,78 млн

В «Форсаже X» Шоу использует McLaren Senna, который хранится среди других дорогих автомобилей в его гараже. На машине установлен номерной знак «RO4D RGE», соответствующий характеру героя.

McLaren Senna оснащен 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 789 л.с. и крутящим моментом 800 Нм. Всего было выпущено 500 таких автомобилей. Изначально машина стоила $958 966, однако сейчас средняя стоимость экземпляра оценивается примерно в $1,78 млн (примерно 145 млн рублей).

Chevrolet Yenko Camaro 1969 года – $1,815 млн

В «2 Fast 2 Furious» появляется Chevrolet Yenko Camaro 1969 года, на котором Брайан в одной из сцен пытается спасти Монику. Автомобиль съезжает с пирса и врезается в лодку, после чего зрителю остается только гадать о его дальнейшей судьбе.

Использовавшийся в фильме автомобиль был репликой. Настоящие Yenko Camaro 1969 года значительно дороже обычных Camaro: средняя стоимость такого автомобиля в хорошем состоянии составляет около $300 000, а в январе 2026 года оригинальный экземпляр был продан за рекордные $1,815 млн (порядка 148 млн рублей).

Bugatti Veyron 2011 года – $2,1 млн

Белый Bugatti Veyron появляется в «Форсаже 7», где за его руль ненадолго садится Роман. Модель стала одним из первых серийных гиперкаров, установивших новые стандарты мощности и скорости.

Всего с 2005 по 2015 год Bugatti выпустила 450 автомобилей семейства Veyron. Средняя стоимость машины 2011 года составляет около $2,1 млн (около 171,5 млн рублей), а отдельные версии могут стоить значительно дороже.

Koenigsegg CCXR 2010 года – $3,2 млн

Koenigsegg CCXR появляется в «Форсаже 5». Роман демонстрирует автомобиль Теджу и хвастается его исключительной редкостью. В фильме утверждается, что в мире существует всего несколько таких машин.

CCXR получил 4,8-литровый V8 с двойным наддувом мощностью 1018 л.с. Всего было выпущено крайне ограниченное количество автомобилей семейства CCXR. Средняя стоимость Koenigsegg CCX 2010 года, близкого к показанному в фильме автомобилю, оценивается примерно в $3,2 млн (примерно 261 млн рублей).

Lykan HyperSport 2013 года – $3,4 млн

Один из самых известных автомобилей «Форсажа» появился в седьмой части. Именно на Lykan HyperSport Брайан и Дом прыгают через здания в Абу-Даби, пытаясь добраться до следующей точки маршрута.

Стоимость гиперкара при выпуске составляла около $3,4 млн (около 27,8 млн рублей), а тираж ограничили всего семью экземплярами. В конструкции использовались необычные материалы и дорогая отделка, включая бриллианты в фарах.

При этом настоящий Lykan HyperSport во время съемок уничтожать не стали. Для фильма построили десять реплик, одна из которых позднее была продана в 2022 году за $175 000.

Ford GT40 1965 года – около $6 млн

Ford GT40 появляется в «Форсаже 5» среди автомобилей, конфискованных Управлением по борьбе с наркотиками. Машина оказывается особенно важна для сюжета благодаря установленной на ней системе отслеживания.

Настоящий GT40 1965 года стоит значительно дороже автомобиля, использованного на съемках. Для фильма построили реплику, поскольку уничтожать оригинальный автомобиль было бы неоправданно дорого.

По оценке Hagerty, стоимость настоящего Ford GT40 Mk I 1965 года в хорошем состоянии может достигать примерно $5,4 млн, а с учетом различных факторов средняя стоимость может превышать $6 млн (порядка 490 млн рублей).

Ferrari FXX – около $6,8 млн

Самым дорогим автомобилем в представленном списке становится Ferrari FXX. В «Форсаже 6» его можно увидеть в гараже Теджа, причем экранное появление занимает всего несколько секунд.

FXX выпускался исключительно ограниченной серией – всего 38 экземпляров. Автомобиль создавался прежде всего для трекового использования, поэтому дорожная эксплуатация для большинства машин была невозможна.

Высокая стоимость объясняется не только характеристиками, но и исключительной редкостью. В 2017 году за один из экземпляров просили $12,5 млн, а средняя оценочная стоимость Ferrari FXX составляет около $6,8 млн (555 млн рублей).