Самым необычным автомобилем Skoda в истории был 4-местный багги из 70-х

Современные автомобили Skoda известны во всем мире своим консерватизмом, отличными ездовыми характеристиками и практичностью, но это не значит, что чешский автопроизводитель никогда не создавал ничего, разрывающего этот шаблон. В 1973 году чешская компания разработала необычный багги Type 736, который сочетал легкую конструкцию, открытый кузов и техническую основу серийной модели. Несмотря на успешные испытания, проект остался в истории марки в виде нескольких прототипов.

В 1960-х и 1970-х годах багги стали популярны благодаря развитию автокросса. Легкие машины с открытым кузовом хорошо подходили для соревнований на грунтовых трассах. Skoda также заинтересовалась этим направлением после успехов в автокроссе.

В 1970 году заводской автомобиль марки победил в категории до 1000 см³ на соревнованиях в Пардубице. Годом позже Skoda выиграла чемпионат Чехии по автокроссу на багги, созданном на базе модели 100/110 L. Позднее компания переключила внимание на другие дисциплины.

Интерес к подобной технике проявляли и партнеры бренда. В 1971 году бельгийская компания Francois Vernimmen использовала платформу Skoda 100 для создания багги VF Buggy. Он получил четырехцилиндровый двигатель объемом 1 литр мощностью 42 л. с. и четырехступенчатую механическую коробку передач.

В Италии импортер Skoda предлагал багги Kirby, разработанный небольшой компанией Autozodiaco из Болоньи. Однако было выпущено всего два экземпляра.

В 1973 году Skoda приступила к созданию собственного багги, получившего обозначение Type 736. В основу конструкции легла трубчатая рама, дополненная дугой безопасности. Автомобиль оснастили четырехцилиндровым двигателем от Skoda 100.

Длина машины составляла всего 3,32 метра, а масса немного превышала 700 кг. Первоначально пассажиров защищали тканевая крыша и боковые панели. Позднее конструкторы добавили усиленный кузов из стекловолокна.

Несмотря на компактные размеры, Type 736 предназначался для перевозки четырех человек. Испытательная программа включала около 30 тысяч километров пробега, что позволило проверить конструкцию в различных условиях.

Впрочем, до серийного производства дело так и не дошло. Skoda построила пять прототипов, после чего проект был закрыт. Один из сохранившихся до сегодняшних дней таких автомобилей сейчас находится в музее компании в Млада-Болеславе.

Ранее в этом году Дейли-Мотор рассказывал о проекте нового поколения компакт-кроссовера Skoda Karoq, который этим летом показали на независимых рендерах.