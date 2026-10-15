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Самым необычным автомобилем Skoda в истории был 4-местный багги из 70-х

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Трубчатая рама и мотор от Skoda 100: что представлял собой странный багги Type 736

Самым необычным автомобилем Skoda в истории был 4-местный багги из 70-х

Современные автомобили Skoda известны во всем мире своим консерватизмом, отличными ездовыми характеристиками и практичностью, но это не значит, что чешский автопроизводитель никогда не создавал ничего, разрывающего этот шаблон. В 1973 году чешская компания разработала необычный багги Type 736, который сочетал легкую конструкцию, открытый кузов и техническую основу серийной модели. Несмотря на успешные испытания, проект остался в истории марки в виде нескольких прототипов.

В 1960-х и 1970-х годах багги стали популярны благодаря развитию автокросса. Легкие машины с открытым кузовом хорошо подходили для соревнований на грунтовых трассах. Skoda также заинтересовалась этим направлением после успехов в автокроссе.

В 1970 году заводской автомобиль марки победил в категории до 1000 см³ на соревнованиях в Пардубице. Годом позже Skoda выиграла чемпионат Чехии по автокроссу на багги, созданном на базе модели 100/110 L. Позднее компания переключила внимание на другие дисциплины.

Самым необычным автомобилем Skoda в истории был 4-местный багги из 70-х

Интерес к подобной технике проявляли и партнеры бренда. В 1971 году бельгийская компания Francois Vernimmen использовала платформу Skoda 100 для создания багги VF Buggy. Он получил четырехцилиндровый двигатель объемом 1 литр мощностью 42 л. с. и четырехступенчатую механическую коробку передач.

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В Италии импортер Skoda предлагал багги Kirby, разработанный небольшой компанией Autozodiaco из Болоньи. Однако было выпущено всего два экземпляра.

Самым необычным автомобилем Skoda в истории был 4-местный багги из 70-х

В 1973 году Skoda приступила к созданию собственного багги, получившего обозначение Type 736. В основу конструкции легла трубчатая рама, дополненная дугой безопасности. Автомобиль оснастили четырехцилиндровым двигателем от Skoda 100.

Длина машины составляла всего 3,32 метра, а масса немного превышала 700 кг. Первоначально пассажиров защищали тканевая крыша и боковые панели. Позднее конструкторы добавили усиленный кузов из стекловолокна.

Самым необычным автомобилем Skoda в истории был 4-местный багги из 70-х

Несмотря на компактные размеры, Type 736 предназначался для перевозки четырех человек. Испытательная программа включала около 30 тысяч километров пробега, что позволило проверить конструкцию в различных условиях.

Впрочем, до серийного производства дело так и не дошло. Skoda построила пять прототипов, после чего проект был закрыт. Один из сохранившихся  до сегодняшних дней таких автомобилей сейчас находится в музее компании в Млада-Болеславе.

Ранее в этом году Дейли-Мотор рассказывал о проекте нового поколения компакт-кроссовера Skoda Karoq, который этим летом показали на независимых рендерах.

Фото:Skoda

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