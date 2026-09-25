Новый Toyota Fortuner подловили в Таиланде в одной колонне с конкурентами

Независимый рендер нового поколения Toyota Fortuner 2026

Прототип следующей Toyota Fortuner замечен во время дорожных испытаний в Таиланде. Вместе с новинкой и пикапом Hilux на тестах находились Ford Everest и Isuzu MU-X, что позволило сопоставить будущую модель с конкурентами одного сегмента. Выход Fortuner на рынок ожидается в конце 2026 года.

Напомним, Toyota Fortuner появился на свет в 2004 году как среднеразмерный рамный внедорожник, технически связанный с пикапом Hilux. Модель получила широкое распространение на рынках Азии и других регионов, где стала одной из ключевых для Toyota в сегменте внедорожников. Продавали ее официально и в России, но, в отличие от тех же Land Cruiser, машина так и не стала у нас бестселлером.

Накануне новый Toyota Fortuner был впервые запечатлен на тестах. Очевидцы из Таиланда смогли сделать снимки машины, попутно рассказав, что рядом с ней были замечены сопровождающие ее потенциальные конкуренты в лицах Ford Everest и Isuzu MU-X.

Испытания Toyota Fortuner 2026

В ходе испытаний специалисты Toyota, вероятно, сравнивали динамику, комфорт и работу подвески нового Fortuner с потенциальными оппонентами от Ford и Isuzu. В испытательной колонне также некоторое время находился пикап Hilux нового поколения, с которым новый внедорожник вновь будет связан технически.

Ожидается, что основные изменения во внешности новинки произойдут спереди и сзади, а в качестве платформы будет использована архитектура IMV.

Тестовый прототип нового Toyota Fortuner 2026

Изменения ожидаются в том числе в салоне. Среди потенциальных дизайнерских и эргономических решений внутри называют 12,3-дюймовый центральный дисплей, знакомый по Hilux, а также механизм складывания сидений третьего ряда в пол. Благодаря этому компоновка салона сможет заметно улучшить практичность в сравнении с предшественницей.

Еще одной возможной новинкой станет 48-вольтовая система мягкого гибрида. Ее могут объединить с 2,8-литровым дизельным двигателем, однако окончательная конфигурация силовой установки пока не раскрыта.

Премьеру и выход модернизированного Toyota Fortuner на рынок ждут уже в конце 2026 года. Полноценные официальные визуальные и технические подробности, скорее всего, появятся еще до дебюта машины.

К слову, актуальная генерация сейчас представлена в России небольшим тиражом. Завезенные по альтернативному импорту машины (в основном из ОАЭ), если верить объявлениям на популярных классифайдах, стоят у нас от 4 миллионов 800 до 5 миллионов 750 тысяч рублей.