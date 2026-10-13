В Японии представили особый Mitsubishi Delica D:5 MONOBOX для бездорожья и ночевок в салоне

Минивэн Mitsubishi Delica D:5 известен множеством проектов, в которых машину переделывают в компактный, но продуманный кемпер. Недавно к ним присоединился особый вариант автомобиля под названием MONOBOX, созданный японской компанией Flex Dream. Тюнеры адаптировали минивэн в машину, которая может не только передвигаться по бездорожью, но также способна уместить внутри для комфортной ночевки несколько человек.

Главная «фишка» машины – модуль MONOBOX Di-seat, установленный вместо второго ряда сидений. Его конструкция предусматривает три положения: для поездки лицом вперед, для размещения пассажиров лицом друг к другу и для организации спального места.

Размер кровати составляет около 1100 × 1680 мм. Высоким людям ее длины может не хватить, однако при небольшом наклоне спальное место позволяет разместиться двум взрослым.

После переоборудования пассажировместимость Delica D:5 сократилась с восьми до семи человек. Авторы проекта отдельно отмечают, что при установке модуля сохраняются штатные направляющие сидений, а в полу не требуется сверлить дополнительные отверстия или менять конструкцию.

Внешность минивэна также доработали с расчетом на поездки за пределами асфальтированных дорог. Переднюю часть дополняет защитная дуга. Ее конструкция учитывает расположение угловых датчиков автомобиля.

Крышу машины украсили дополнительными световыми элементами, которые придают передней части более выразительный вид и эффективно освещают проселочную дорогу в темное время суток.

Для создания внедорожного образа предусмотрены оклейка кузова пленкой в оттенках хаки, черная отделка отдельных деталей, багажник на крыше, дополнительное освещение и фаркоп. Автомобиль также получил 16-дюймовые диски с внедорожными шинами. В перечень аксессуаров также вошли подножки KADDIS, защита задней оси и тонированные задние фонари VALENTI.

В салоне сохранены двухзонный климат-контроль и задний отопитель. Для автономного использования предусмотрена дополнительная аккумуляторная батарея. Полноценной кухни или стационарного жилого оборудования в проекте не предусмотрено, но уместить все это в таком компактном кузове было бы просто невозможно.

В основе кемпера лежит Mitsubishi Delica D:5 с дизельным двигателем объемом 2,2 литра, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Габариты автомобиля составляют 4800 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1875 мм в высоту. В салоне предусмотрено два спальных места.

Стоимость такого кемпера составляет 5 миллионов 698 тысяч иен, или около 3 миллионов рублей по текущему курсу.

Напомним, недавно Дейли-Мотор сообщал о том, что Mitsubishi готовит новое поколение «Делики». Его премьера может состояться до конца этого года.