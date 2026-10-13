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В Японии представили особый Mitsubishi Delica D:5 MONOBOX для бездорожья и ночевок в салоне

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Кровать вместо второго ряда и полный привод: японский Mitsubishi Delica D:5 подготовили для путешествий

В Японии представили особый Mitsubishi Delica D:5 MONOBOX для бездорожья и ночевок в салоне

Минивэн Mitsubishi Delica D:5 известен множеством проектов, в которых машину переделывают в компактный, но продуманный кемпер. Недавно к ним присоединился особый вариант автомобиля под названием MONOBOX, созданный японской компанией Flex Dream. Тюнеры адаптировали минивэн в машину, которая может не только передвигаться по бездорожью, но также способна уместить внутри для комфортной ночевки несколько человек.

Главная «фишка» машины – модуль MONOBOX Di-seat, установленный вместо второго ряда сидений. Его конструкция предусматривает три положения: для поездки лицом вперед, для размещения пассажиров лицом друг к другу и для организации спального места.

Размер кровати составляет около 1100 × 1680 мм. Высоким людям ее длины может не хватить, однако при небольшом наклоне спальное место позволяет разместиться двум взрослым.

В Японии представили особый Mitsubishi Delica D:5 MONOBOX для бездорожья и ночевок в салоне

После переоборудования пассажировместимость Delica D:5 сократилась с восьми до семи человек. Авторы проекта отдельно отмечают, что при установке модуля сохраняются штатные направляющие сидений, а в полу не требуется сверлить дополнительные отверстия или менять конструкцию. 

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В Японии представили особый Mitsubishi Delica D:5 MONOBOX для бездорожья и ночевок в салоне

Внешность минивэна также доработали с расчетом на поездки за пределами асфальтированных дорог. Переднюю часть дополняет защитная дуга. Ее конструкция учитывает расположение угловых датчиков автомобиля.

В Японии представили особый Mitsubishi Delica D:5 MONOBOX для бездорожья и ночевок в салоне

Крышу машины украсили дополнительными световыми элементами, которые придают передней части более выразительный вид и эффективно освещают проселочную дорогу в темное время суток.

Для создания внедорожного образа предусмотрены оклейка кузова пленкой в оттенках хаки, черная отделка отдельных деталей, багажник на крыше, дополнительное освещение и фаркоп. Автомобиль также получил 16-дюймовые диски с внедорожными шинами. В перечень аксессуаров также вошли подножки KADDIS, защита задней оси и тонированные задние фонари VALENTI.

В салоне сохранены двухзонный климат-контроль и задний отопитель. Для автономного использования предусмотрена дополнительная аккумуляторная батарея. Полноценной кухни или стационарного жилого оборудования в проекте не предусмотрено, но уместить все это в таком компактном кузове было бы просто невозможно.

В Японии представили особый Mitsubishi Delica D:5 MONOBOX для бездорожья и ночевок в салоне

В основе кемпера лежит Mitsubishi Delica D:5 с дизельным двигателем объемом 2,2 литра, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Габариты автомобиля составляют 4800 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1875 мм в высоту. В салоне предусмотрено два спальных места.

Стоимость такого кемпера составляет 5 миллионов 698 тысяч иен, или около 3 миллионов рублей по текущему курсу.

Напомним, недавно Дейли-Мотор сообщал о том, что Mitsubishi готовит новое поколение «Делики». Его премьера может состояться до конца этого года.

Фото:Motor-Fan

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