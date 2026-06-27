В Россию начали завозить 4-6-местные китайские автодома на базе легкого грузовика BYD T5DM

Фото: BYD

На российском рынке появились предложения о поставке нового китайского автодома BYD Wanaka, построенного на гибридном шасси BYD T5DM. Полуинтегрированный кемпер предлагают привезти под заказ из Китая, причем в стоимость уже включены доставка, растаможка и все необходимые платежи.

Китайские производители в последние годы активно осваивают рынок автодомов, предлагая модели с богатым оснащением и гибридными силовыми установками. Многие из них постепенно начинают появляться и на российском рынке через компании, специализирующиеся на параллельном импорте.

В основе автодома лежит гибридное шасси BYD T5DM с 1,5-литровым двигателем. Совокупная мощность силовой установки составляет 204 лошадиные силы. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач и передним приводом.

Габариты кемпера составляют 5990 мм в длину, 2450 мм в ширину и 3390 мм в высоту. Полная масса достигает 5510 кг, поэтому для управления таким автодомом потребуется водительское удостоверение категории C.

В список внешнего оборудования входят электрическая маркиза, выдвижная подножка, наружное освещение, камеры наружного наблюдения, уличный столик, электрические стабилизирующие домкраты и фаркоп.

Автодом обладает мощной автономной энергетической системой. Она включает литиевые аккумуляторы общей емкостью 1200 А/ч, солнечные панели мощностью 2200 Вт и инвертор на 6000 Вт.

За комфорт в путешествиях отвечает дизельный отопитель, а запас воды обеспечивают бак для чистой воды объемом 300 литров и резервуар для грязной воды на 110 литров.

Коллаж: Daily-Motor

Внутри предусмотрено практически все необходимое для длительного проживания от 4 до 6 человек: холодильник, кондиционер, стиральная машина, микроволновая печь, вытяжка, акустическая система и электрический биотуалет.

Согласно заявленным прайс-листам на сайтах, занимающихся поставками таких автодомов в Россию, стоимость новых кемперов BYD Wanaka при заказе из «Поднебесной» составляет с НДС 10 миллионов 70 тысяч рублей, но окончательная цена машины будет зависеть от выбранного для нее оснащения.

Накануне мы рассказывали о проекте другого интересного компактного кемпера, который начали выпускать в Японии. Автодом получил название Liberty52REi и базируется на платформе известного в «Стране восходящего солнца» коммерческого грузовичка Toyota Camroad. На родном для него рынке цена такого автомобиля составляет почти 16 миллионов иен (около 7,4-миллиона рублей).