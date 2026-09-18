Под льготный утильсбор: новый Hyundai Avante обзавелся рублевой ценой

Hyundai Avante 2027

Седан Hyundai Avante хорошо известен в России благодаря своему глобальному брату-близнецу Elantra, который не только продавался в нашей стране, но и непродолжительное время выпускался в Калининграде. С 2022 года Avante и Elantra (в зависимости от рынка сбыта) поставлялись в РФ по «серому» импорту. А теперь пришел черед сделать это новому, восьмому по счету поколению этой модели.

Как удалось выяснить нашей редакции в ходе мониторинга предложений параллельных импортеров, как минимум один «серый» дилер страны начал собирать заказы на новую, восьмую генерацию Hyundai Avante, которую обещает привезти под заказ из Южной Кореи. Более того, для такого автомобиля уже определились с ценой.

Hyundai Avante 8 поколения

Если верить заявленному прайсу, машина обойдется покупателю из России в 2 миллиона 590 тысяч рублей. Для сравнения, за Avante актуального поколения 2026 года без пробега другие продавцы просят примерно на 300 тысяч меньше – от 2 миллионов 290 тысяч рублей.

Премьера свежей генерации Avante состоялась в конце июня этого года. Машина прошла через крупную переделку, сильно изменившись не только визуально, но и технически, а также с точки зрения опционального оснащения. Длина 4-дверки, занимающей одно из центральных мест в сегменте седанов C-класса, составила 4765 мм (прибавка достигла 55 мм), а расстояние между осями увеличилось на 30 мм – до 2750 мм.

Салон машины был полностью перекроен в сравнении с предшественницей и обзавелся новой архитектурой с большим планшетным дисплеем на центральной консоли, который может, в зависимости от комплектации, иметь диагональ 12,9 или 14,6 дюйма, новым рулевым колесом, другой «торпедо» и центральным тоннелем. Мультимедийка построена на базе системы Pleos Connect, которая имитирует интерфейс смартфона.

Главной особенностью нового поколения Hyundai Avante стал отказ от 1,6-литрового атмосферного мотора мощностью 123 л.с. в пользу 2-литрового «атмосферника», который, к счастью для потенциальных российских покупателей, будет выдавать 149 лошадиных сил, а значит, подойдет под льготные ставки утильсбора для физлиц. Ассистирует ему клиноцепный вариатор IVT.

Более того, без огромного утилизационного сбора в Россию можно будет привезти даже более мощную версию этой модели с 1,6-литровым турбомотором, работающим в составе мягкой гибридной системы. Максимальная отдача такой связки составит 157 л.с., не превысив важный для нашего рынка серого импорта порог в 160 «сил». Но на это раз помогать этому двигателю будет уже не вариатор, а 6-скоростная преселективная роботизированная трансмиссия.

Напомним, базовая цена нового Hyundai Avante в Южной Корее сейчас начинается с отметки в 23 миллиона 980 тысяч вон (около 1 миллиона 465 тысяч рублей по нынешнему курсу). Для покупателей в России такие машины обойдутся примерно в 1,77 раза дороже, чем они предлагаются у себя на родине.