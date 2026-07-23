В Сети показали базовый Hyundai Avante нового поколения: чем он отличается от дорогих версий

Фото: Healer TV

После премьеры Hyundai Avante восьмого поколения на выставке Busan Mobility Show в объективы камер впервые попала базовая версия седана. Опубликованные снимки позволяют оценить, чем начальная комплектация отличается от более дорогих исполнений.

Hyundai Avante (на многих рынках известен как Elantra) остается одной из самых популярных моделей корейской марки. Новое, восьмое поколение автомобиля получило полностью переработанный дизайн, современную электронику и расширенную линейку силовых установок, включая гибридную версию.

Накануне в Южной Корее впервые запечатлели базовую комплектацию нового Hyundai Avante восьмой генерации без какого-либо камуфляжа. Фотографии автомобиля опубликовал автомобильный YouTube-канал HEALER TV, благодаря чему стали известны особенности самой доступной версии модели.

Главные отличия заметны уже спереди. Если дорогие комплектации оснащаются фирменной светодиодной оптикой H-Edge Lighting, то базовый седан получил более простые фары. Судя по опубликованным изображениям, внутри блоков используются лампы накаливания, что заметно меняет внешний вид автомобиля при включенном освещении.

Упрощения коснулись и переднего бампера. Вместо объемного декоративного оформления воздухозаборников, характерного для дорогих версий, здесь применены обычные черные пластиковые элементы.

Фото: Healer TV

Проще выглядят и колесные диски, получившие менее выразительный дизайн. Кроме того, задние фонари также лишились полностью светодиодной начинки и используют лампы накаливания.

Фото: Healer TV

Не менее заметные перемены произошли в салоне. В отличие от дорогих комплектаций, оснащенных электронным селектором коробки передач, расположенным на рулевой колонке, базовая версия сохранила традиционный рычаг на центральном тоннеле. Несмотря на более простую конструкцию, такое решение может понравиться водителям, предпочитающим классическую схему управления.

Второй ряд сидений сохранил достаточный запас пространства для пассажиров, однако отделка выглядит заметно проще. В оформлении дверных карт и других элементов интерьера используется больше жесткого пластика, что характерно для начальных комплектаций.

Как отмечают зарубежные СМИ, подобные версии обычно ориентированы на корпоративных клиентов, компании по прокату автомобилей и коммерческие автопарки, где важную роль играет минимальная стоимость покупки.

При этом ожидается, что новое поколение Avante станет технологичнее независимо от комплектации. Автомобиль должен получить модернизированный 2-литровый бензиновый двигатель, гибридную силовую установку нового поколения и мультимедийную систему Pleos Connect.

Официальный запуск Hyundai Avante нового поколения на домашнем рынке ожидается в течение третьего квартала этого года. Тогда же компания раскроет полный список комплектаций, технические характеристики и цены машины.

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Что касается старта продаж глобальной версии этой модели под название Elantra, то до него, скорее всего, придется подождать как минимум до 2027 года. А благодаря наличию базовой версии мощностью 149 лошадиных сил поставки таких машин по альтернативному импорту могут быстро наладить в Россию, поскольку они будут соответствовать льготным ставкам утильсбора для физлиц.