Оригинальный Nissan Skyline из «Двойного Форсажа» с закисью азота нашелся целым и невредимым

Первые части франшизы «Форсаж» запали в душу многим поклонникам японских спортивных автомобилей благодаря присутствию в фильме некоторых легендарных моделей. Одной из них был Nissan Skyline R34 GT-R, за рулем которого ездил главный герой Брайан О’ Коннор в исполнении актера Пола Уокера.

Конкретно этот автомобиль исчез после съемок. Считалось, что машина пропала или была уничтожена, однако недавно была обнаружена спустя много лет в руках одного частного коллекционера из Европы.

После съемок второй части «Форсажа» Nissan Skyline R34 GT-R ненадолго попал в музей в США, а затем в 2008 году (сам фильм вышел в 2003-м) его приобрел бизнесмен из Норвегии, коллекционировавший редкие автомобили.

Мужчина никогда не ездил на этом автомобиле и даже не использовал его для участия в местных автомобильных выставках, а также не показывал машину в соцсетях. Но после многолетних переговоров этот спорткар удалось выкупить компании «Chrome Cars», которая накануне показала его вживую.

В «Двойном Форсаже» использовали один каскадерский «Скайлайн», еще один «трамплинный» для прыжка в начале фильма, один «поддельный» на базе Nissan 240 SX и три оригинальных.

Конкретно этот экземпляр является одним из последних, на котором ездил Пол Уокер, и, вероятно, последний и единственный сохранившийся Skyline R34 GT-R из фильма, который находится в полностью оригинальном состоянии.

Дальнейшая судьба машины неизвестна, но, скорее всего, рано или поздно она окажется на аукционе, где цена за нее побьет рекорды.

Три года назад еще один «Скайлайн», за рулем которого в этом же фильме снимался Пол Уокер, был продан на торгах за семизначную сумму долларов. Так что экземпляр, показанный на фото, вряд ли будет стоить дешевле.