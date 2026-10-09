Mitsubishi Delica D:5 бьет рекорды продаж перед выходом нового поколения

Mitsubishi готовит к премьере новое поколение минивэна Delica. На фоне слухов, как машина может измениться в свежей генерации D:6, спрос на нее в Японии резко вырос. Причем настолько, что компания называет его новым рекордом.

Mitsubishi Motors сообщила о рекордных продажах минивэна Delica D:5 за первое полугодие 2026 финансового года. С апреля по сентябрь компания реализовала 16 тысяч 798 автомобилей – на 24% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

История семейства Mitsubishi Delica началась в 1968 году. В 2007 году вышло актуальное поколение этой модели с индексом D:5, которое хорошо приняли в Японии и на других рынках, куда автомобиль поставлялся неофициально (в том числе в Россию). С тех пор минивэн продавался практически в неизменном виде вплоть до недавнего времени.

Осенью 2025 года Delica D:5 пережила финальное обновление и вышла в продажу в начале 2026-го. Внешность автомобиля стала более выразительной и приобрела черты внедорожника, а оснащение пополнила интегрированная система управления полным приводом S-AWC. Резкий всплеск продаж машины некоторые японские СМИ связывают в том числе с этой модернизацией, которая заметно улучшила ее оснащение.

Независимый рендер новой Mitsubishi Delica D:6 (2027-2028)

Что касается нового поколения «Делики», то о нем в открытом доступе ходят неподтвержденные спекуляции. Минивэн может заметно измениться не только внешне, но и технически: вместо нынешнего дизеля для модели рассматривают подключаемую гибридную установку. В линейке двигателей также ожидается полностью электрическая модификация.

По информации японских инсайдеров, электроверсия получит два мотора и полный привод, а ее мощность достигнет 394 л.с. Запас хода может составить до 550 км.

Минивэн также станет крупнее, получит обновленный интерьер и расширенный набор электронных помощников. В продажу Delica D:6 может выйти где-то в период между 2027 и 2028 годами.