Kia Carnival следующего поколения на первых концепт-артах

Рендер следующего поколения Kia Carnival

Kia готовит следующее поколение Carnival, которое должно заметно изменить привычный образ модели. Первые изображения показывают более массивный силуэт и новый подход к оформлению передней части. Еще одним важным направлением развития станет силовая установка, где основную роль может получить более мощная гибридная система.

Kia Carnival впервые появился в 1998 году как крупный семейный минивэн. Нынешнее, четвертое поколение дебютировало в 2020 году и получило более выраженный дизайн в стилистике SUV. В 2023 году модель прошла обновление, затронувшее внешность и оснащение.

Рендер новой генерации Kia Carnival

Первые рендеры следующего Kia Carnival, опубликованные независимыми дизайнерами студии «AutoYa», демонстрируют, насколько сильно компания может изменить внешность своего крупного минивэна. Вместо привычного утилитарного образа автомобиль получил черты большого внедорожника.

Спереди на изображениях видна тонкая горизонтальная светодиодная полоса, проходящая вдоль края капота. По краям она переходит в световые элементы, направленные вниз, формируя вертикальную графику. По сравнению с нынешним Carnival характерная вертикальная подсветка Star Map здесь выглядит гораздо тоньше и острее.

Решетка радиатора также меняет форму. Ее конструкция разделена на верхнюю и нижнюю секции, которые широко расходятся к боковым сторонам автомобиля. Нижняя часть бампера дополнена серебристой защитной накладкой, усиливающей внедорожный визуальный образ.

Рендер нового поколения Kia Carnival

Еще заметнее изменения видны сбоку. Колесные арки и пороги получили массивную облицовку в цвет кузова, а боковое остекление за задней стойкой приобрело заостренную форму. Сдвижные двери сохраняются, однако общий силуэт становится ближе к крупному SUV, чем к классическому минивэну.

Серьезные изменения могут произойти и под капотом. Сейчас Carnival предлагается с 3,5-литровым бензиновым двигателем и 1,6-литровой турбогибридной установкой. Для следующего поколения ожидается переход на 2,5-литровый турбогибрид. Впервые подобная система была представлена на гибридном Hyundai Palisade, где она развивает 334 л.с. и 460 Нм. Причем в случае с новым «Карнивалом» отдача этого тандема ДВС и электромотора может оказаться еще выше.

Также ходят слухи о возможности появления полностью электрической Carnival. После выхода крупного электромобиля EV9 у Kia уже есть опыт создания машин этого класса, поэтому появление электрической версии минивэна рассматривается как один из возможных вариантов развития семейства.

Впрочем, для электромобиля потребуется решить вопрос размещения аккумуляторной батареи и конструкции платформы с учетом особенностей кузова минивэна.

Сроки премьеры новой модели также пока не определены. Тестовые прототипы следующего поколения Carnival до сих пор не появлялись на дорогах, поэтому до официального дебюта автомобиля может пройти еще немало времени.

Ранее на неофициальном рендере был показан еще один важный в линейке Kia автомобиль, который готовится к смене поколения. Им оказался кроссовер Sportage. Судя по получившемуся независимому изображению, машина может примерить внешний вид в стиле старшего родственника Telluride.