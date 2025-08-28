Lamborghini Huracan с пробегом 335 тысяч км по-прежнему использует оригинальный двигатель и трансмиссию

Считается, что суперкары и гиперкары из-за своих высокопроизводительных характеристик имеют ограниченный ресурс и при относительно небольших пробегах быстро выходят из строя. Но, как показывает опыт итальянской полиции, все далеко не так плохо, как многие думают.

Департамент общественного порядка Италии выложил в своих соцсетях фотографию Lamborghini Huracan, который находится на службе с марта 2017 года. Машина была подарена полицейским тогдашним генеральным директором «Ламборгини» Стефано Доменикали, который сейчас занимает должность президента Формулы-1.

В 2021 году конкретно этот Huracan отметился тем, что спас жизнь нескольким пациентам одной из местных клиник.

Полицейские перевезли из одного города в другой две почки для трансплантации, проехав в скоростном режиме 570 километров из Падуи в Модену и из Модены в Рим, и доставив органы точно в срок.

На данный момент пробег полицейского Lamborghini Huracan составляет 335 тысяч 554 км. Утверждается, что машина до сих пор использует оригинальный двигатель и коробку передач.

Приводит в движение эту модель 5,2-литровый бензиновый мотор V10, выдающий 610 лошадиных сил. С ним от 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,2-секунды, а также развивает максимальную скорость в 325 километров в час.