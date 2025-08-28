ДомойАвтоновости сегодняLamborghini Huracan с пробегом 335 тысяч км по-прежнему использует оригинальный двигатель и...

Lamborghini Huracan с пробегом 335 тысяч км по-прежнему использует оригинальный двигатель и трансмиссию

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
lamborghini huracan policia italiana recorre 335 554 km con motor transmision originales 1

Считается, что суперкары и гиперкары из-за своих высокопроизводительных характеристик имеют ограниченный ресурс и при относительно небольших пробегах быстро выходят из строя. Но, как показывает опыт итальянской полиции, все далеко не так плохо, как многие думают.

Департамент общественного порядка Италии выложил в своих соцсетях фотографию Lamborghini Huracan, который находится на службе с марта 2017 года. Машина была подарена полицейским тогдашним генеральным директором «Ламборгини» Стефано Доменикали, который сейчас занимает должность президента Формулы-1.

В 2021 году конкретно этот Huracan отметился тем, что спас жизнь нескольким пациентам одной из местных клиник.

kilometraje lamborghini huracan policia italiana 1

Полицейские перевезли из одного города в другой две почки для трансплантации, проехав в скоростном режиме 570 километров из Падуи в Модену и из Модены в Рим, и доставив органы точно в срок. 

На данный момент пробег полицейского Lamborghini Huracan составляет 335 тысяч 554 км. Утверждается, что машина до сих пор использует оригинальный двигатель и коробку передач.

Приводит в движение эту модель 5,2-литровый бензиновый мотор V10, выдающий 610 лошадиных сил. С ним от 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,2-секунды, а также развивает максимальную скорость в 325 километров в час. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Новая вместительная Lada на 7 мест появится раньше,...

Новый седан Hyundai немного крупнее Solaris получит фонари...

Назван самый недооцененный двигатель 90-х: он ничем не...

Популярный японский минивэн Toyota Estima близок к возрождению

Lexus готовит электрокар, который «задавит» Tesla Model 3

Аналог Hyundai Palisade от Kia вот-вот увидит свет

У вседорожника BMW X8 появился первый концепт-арт

Компакт-кроссовер Kia дешевле Sportage сменит дизайн и лишится...

Следующий Mitsubishi Outlander выглянул из-под занавесы тайны

«УАЗ Буханка» и Lada Niva возглавили список мировых...

Toyota поохотится на Hyundai и Ford со своим...

Внедорожник Suzuki Jimny Nomade, снятый с продаж из-за...

У Nissan Sentra появилась особая «черненая» версия для...

Малоизвестный бензино-электрический автомобиль Toyota рвется в рестайлинг

Самый продаваемый автомобиль в Корее станет электрическим

Новый «ресурсный» японский минивэн в России: дешевле, экономичнее...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+