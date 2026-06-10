Японцы скупают последние Mitsubishi Delica D:5, опасаясь что поколение D:6 окажется хуже

Фото: Mitsubishi

Минивэн Mitsubishi Delica D:5 был представлен в далеком 2007 году и представлял собой семейный автомобиль, на котором можно без опасений съезжать с асфальта. Машина стала необычным предложением на японском рынке, объединив в себе внедорожные возможности и практичность в одном кузове.

В начале этого года Mitsubishi провела финальное обновление этой модели перед ее переходом в новое поколение D:6, которое может изменить «Делику» в сравнении с предшественником кардинальным образом. И, очевидно, это понимают японские покупатели, которые стали раскупать такие машины перед их грядущим снятием с конвейера.

Как пишут японские СМИ, в частности журнал «Carview», за прошлый год Mitsubishi зафиксировала рекордный показатель продаж Delica D:5, даже несмотря на то, что к этому времени машина уже сильно устарела.

Обновление, проведенное в январе 2026 года, сделало ее еще популярнее, включив в себя ряд перемен во внешности, а также внедрение системы полного привода Super All-Wheel Control (S-AWC), четырех новых электронных режимов движения и системы контроля движения на спусках.

Фото: Mitsubishi

Все это подогрело интерес к модели, которая и без того сейчас продается на местном рынке лучше, чем когда-либо с момента запуска в реализацию, поэтому вполне можно ждать, что «Делика» установит очередной для себя рекорд продаж в том числе по итогам 2026 года.

За что такие машины ценят японцы? Дело здесь может быть в сочетании факторов. Delica D:5 прославилась своей надежностью, а также наличием хорошо настроенной системы полного привода. Кроме того, владельцы хвалят свои автомобили за тяговитость дизельного двигателя, удобные раздвижные двери, которых нет у кроссоверов, и регулируемые сиденья, удобные для перевозки детей.

Напомним, цены на новые Mitsubishi Delica D:5 в Японии сейчас варьируются от 4 миллионов 510 тысяч до 4 миллионов 944 тысяч 500 иен (2 миллиона – 2 миллиона 200 тысяч рублей).

Фото: Mitsubishi

Такие автомобили сейчас также ввозятся в Россию по альтернативному импорту, но предложений таких машин не так много из-за ограничений Японии на экспорт машин с рабочим объемом свыше 1,9-литра (у «Делики» 2,2-литровый турбодизельный агрегат 4N14).

Среди предложений «серых» дилеров наиболее бюджетное, которое удалось найти нашей редакции в ходе мониторинга классифайдов, является объявление из Владивостока с ценой 3 миллиона 700 тысяч рублей.