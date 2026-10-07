Nissan Cefiro может вернуться после 23 лет отсутствия: первые изображения

Независимый рендер нового Nissan Cefiro

Компания Nissan уже подтвердила, что собирается представить новое поколение спортивной модели Skyline в декабре 2026 года. Вместе с этим в японской прессе появились слухи о планах автопроизводителя возродить имя Cefiro, исчезнувшее с японского рынка 23 года назад. Если эти сведения подтвердятся, то машина может перенять многие важные детали у нового «Скайлайна».

Nissan Cefiro дебютировал в 1988 году как среднеразмерный седан, расположившийся в модельной гамме рядом со Skyline и Laurel. В 1994 году появилось второе поколение A32 с передним приводом, а в 1998-м модель перешла к третьей генерации A33. Продажи Cefiro в Японии завершились в 2003 году.

Независимый рендер нового Nissan Cefiro

Японский портал Motor-Fan накануне опубликовал серию независимых рендерных изображений, демонстрирующих потенциальный внешний облик нового Nissan Cefiro, если эта модель действительно вернется в строй.

Авторы визуализации представили четырехдверный спортивный седан, стилистически связанный с современными моделями марки и нынешней Sentra. В основу образа был положен низкий и обтекаемый кузов, узкие светодиодные фары и крупная решетка радиатора.

Передняя часть машины получила горизонтально вытянутую светотехнику и большую черную панель радиаторной решетки. Длинный капот автомобиля переходит в плавно ниспадающую крышу, а задние фонари были объединены световой линией между левым и правым бортами.

Независимый рендер нового Nissan Cefiro

Никакие гипотетические технические подробности об этом виртуальном проекте пока не приводятся. Единственное, на что намекают японские СМИ: возрожденный седан может оказаться родственником нового Nissan Skyline, а также получить схожие габариты кузова.

Что касается самого «Скайлайна», то информации о нем гораздо больше. Недавно мы рассказывали, что эта модель может получить новый дизайн, но сохранить двигатель внутреннего сгорания, тогда как ранее считалось, что машину сделают полностью электрической.

Насколько эта информация подтвердится, станет известно уже в конце этого года, когда состоится недавно анонсированная официальная премьера автомобиля.