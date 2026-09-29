Новый Nissan Skyline получит дерзкий дизайн, но сохранит ДВС

Независимый рендер нового Nissan Skyline 2027

Nissan близок к премьере новой генерации спортивного купе Skyline. Официальный дебют машины, по слухам, намечен на декабрь этого года, а продажи могут начаться в 2027-м. Как поменяется автомобиль внешне, пока неизвестно, но собственный вариант дизайна модели на базе тизеров и шпионских фото накануне представили независимые художники из Японии.

История Nissan Skyline насчитывает почти 70 лет. На протяжении значительной части своей истории модель была тесно связана с семейством GT-R и стала одним из наиболее известных японских спортивных автомобилей. Нынешнее поколение Skyline появилось в 2014 году и за годы выпуска неоднократно обновлялось.

Судя по опубликованным рендерам, новый Skyline останется четырехдверным седаном, но его передняя часть станет ниже и визуально шире. Узкие фары получат стреловидные дневные ходовые огни, а нижняя часть бампера – крупную решетку радиатора и вертикальные воздухозаборники по краям.

Независимый рендер нового Nissan Skyline 2027

Низкая и широкая посадка кузова должна подчеркнуть спортивный характер автомобиля. В задней части сохранятся четыре круглых фонаря, напоминающие фирменное оформление предыдущих поколений Skyline. Между ними расположится черная декоративная панель, а ниже будут установлены крупные сдвоенные выхлопные патрубки.

Окончательные технические характеристики нового Skyline Nissan пока не раскрыла. Японские СМИ ожидают сохранения заднеприводной компоновки, а базовая версия, как предполагается, получит гибридную силовую установку.

Для топовой модификации прогнозируется сохранение классического 3-литрового бензинового ДВС V6 с двойным турбонаддувом. По предварительным данным, его мощность может вырасти до 405 лошадиных сил, а работать двигатель будет в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Насколько эта информация подтвердится узнаем уже совсем скоро. До потенциальной премьеры, анонсированной главой Nissan, машины остается менее 3 месяцев.