Новый Nissan Skyline обещают представить уже в декабре 2026 года

Независимый рендер нового Nissan Skyline 2027

Nissan готовит смену поколения модели Skyline, презентация которой запланирована на декабрь 2026 года. О сроках выхода модели рассказал президент и генеральный директор Nissan Motor Иван Эспиноса в интервью японской газете Asahi Shimbun, текст из которой привело местное автомобильное издание Response. Новинка обещает стать одним из ключевых проектов компании в рамках обновленной стратегии развития бренда.

Nissan Skyline появился в 1957 году как модель компании Prince Motor Company, а после объединения Prince с Nissan в 1966 году продолжил выпускаться под маркой Nissan. За десятилетия Skyline прошел путь от семейного автомобиля до спортивного седана, а отдельные поколения получили культовый статус благодаря версиям GT-R. Нынешнее поколение V37 дебютировало в Японии в 2013 году и стало одним из самых долгоживущих поколений модели.

Следующая генерация Skyline уже упоминалась в долгосрочной стратегии Nissan, представленной в апреле 2026 года. Компания отнесла модель к категории «Сердце бренда», куда вошли продукты, призванные отражать передовые японские инженерные решения и ходовые качества. Для Nissan Skyline рассматривается как один из символов бренда на фоне масштабной реструктуризации бизнеса.

Главной особенностью нового проекта стал срок разработки. Если предыдущие модели создавались примерно за 50–55 месяцев, то для нового Skyline этот период сократился до 26 месяцев. По словам Эспиносы, ускорить работу удалось благодаря применению искусственного интеллекта и цифровых технологий на разных этапах разработки.

На скорость создания новых моделей Nissan повлиял и опыт китайского автопрома. Эспиноса отметил, что китайские производители формируют новые стандарты по технологиям, ценовой конкурентоспособности и срокам разработки. Nissan сотрудничает с Dongfeng Motor в Китае и рассчитывает использовать полученные там знания при разработке продукции для глобального рынка.

Независимый рендер нового Nissan Skyline 2027

Внешность нового Skyline официально пока не раскрыта, но по сети гуляют независимые рендеры, демонстрирующие низкий и широкий спортивный седан с острыми фарами, крупной нижней решеткой и вертикальными воздухозаборниками по краям переднего бампера. В задней части художники использовали четыре круглых фонаря, напоминающих оформление предыдущих поколений модели.

Технические характеристики Nissan пока не объявлены, но японские СМИ предполагают сохранение заднеприводной компоновки и возможность появления гибридной системы. Также обсуждается высокопроизводительная версия с двухтурбинным V6 мощностью свыше 400 лошадиных сил и 6-ступенчатой механической коробкой передач, но Nissan эти сведения не подтверждал.

Производственной площадкой нового Skyline может стать завод Nissan в Тотиги (Япония). Предприятие уже выпускает нынешний Skyline и Fairlady Z, поэтому рассматривается как один из кандидатов для производства следующего поколения.

Каким в итоге окажется новый «Скайлайн», судя по всему, станет известно уже совсем скоро. До потенциальной премьеры машины остается меньше 3 месяцев.