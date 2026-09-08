В России появился большой рамный внедорожник Nissan с характеристиками спортивного автомобиля

Nissan Armada Nismo 2026

Российский рынок «серого» импорта продолжает удивлять покупателей нестандартными автомобилями, которые можно привезти в страну из-за рубежа. Один из таких «живых» примеров мы обнаружили в ходе мониторинга предложений дилеров.

Один из автосалонов Татарстана недавно выложил объявление, предлагая привезти из-за границы (в частности из Европы) новый рамный внедорожник Nissan Armada (также известен как Patrol), но не простой, а особый. Речь идет о его «заряженной» модификации от ателье Nismo. Такие машины отличаются от обычных внедорожников более агрессивной внешностью, улучшенной производительностью и доработанной подвеской.

Nissan Armada Nismo создавался с учетом более чем 40-летнего опыта подразделения в области повышения производительности автомобилей. Главным результатом работы инженеров стал 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, мощность которого достигла 460 л.с., то есть оказалась на 35 л.с. больше, чем у остальных версий Armada (Patrol) при использовании высокооктанового топлива.

Дополнительную отдачу обеспечила машине новая выхлопная система с меньшими ограничениями и более громким звучанием. Инженеры Nismo также переработали настройки электроусилителя руля, стремясь сделать реакции автомобиля более прямыми и выразительными, напоминающими поведение спортивной машины.

Адаптивная электронная пневматическая подвеска отличилась специальными настройками. Ее работа обеспечивает более собранное поведение и повышает удовольствие от управления большим внедорожником, вес которого без малого равен трем тоннам.

Nissan Armada Nismo 2026

Armada Nismo заметно отличается от своей версии даже снаружи. Спортивный внедорожник получил новые переднюю и заднюю части кузова, переработанную решетку радиатора, боковые подножки и задний спойлер. Кроме того, таким машинам положены кованые колесные диски Nismo, обутые в спортивные покрышки для лучшего сцепления с асфальтом.

В салоне внедорожника можно рассчитывать на регулируемые боковые опоры сидений, а также на алюминиевые педали и кожаную отделку кресел с красными акцентами.

В объявлении, опубликованном дилером из Казани на популярном отечественном классифайде, говорится, что в Россию под заказ могут привезти абсолютно новый Armada Nismo без пробега. Доставку обещают обеспечить в кратчайшие сроки. Вот только цена такого внедорожника выглядит заоблачной.

Для того, чтобы стать обладателем особой версии Nissan Armada, в России придется раскошелиться на сумму в 18 миллионов 890 тысяч рублей.

Между тем, недавно наша редакция выяснила, что в РФ сейчас ввозят Nissan абсолютно другого формата. В стране начали предлагать параллельно импортированные универсалы AD, которые на данный момент уже сняты с производства в Японии. Цены на них, если верить объявлениям в Сети, начинаются от 1,2 млн рублей.