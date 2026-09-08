В России появился большой рамный внедорожник Nissan с характеристиками спортивного автомобиля

Российский рынок «серого» импорта продолжает удивлять покупателей нестандартными автомобилями, которые можно привезти в страну из-за рубежа. Один из таких «живых» примеров мы обнаружили в ходе мониторинга предложений дилеров.
Один из автосалонов Татарстана недавно выложил объявление, предлагая привезти из-за границы (в частности из Европы) новый рамный внедорожник Nissan Armada (также известен как Patrol), но не простой, а особый. Речь идет о его «заряженной» модификации от ателье Nismo. Такие машины отличаются от обычных внедорожников более агрессивной внешностью, улучшенной производительностью и доработанной подвеской.
Nissan Armada Nismo создавался с учетом более чем 40-летнего опыта подразделения в области повышения производительности автомобилей. Главным результатом работы инженеров стал 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, мощность которого достигла 460 л.с., то есть оказалась на 35 л.с. больше, чем у остальных версий Armada (Patrol) при использовании высокооктанового топлива.
Дополнительную отдачу обеспечила машине новая выхлопная система с меньшими ограничениями и более громким звучанием. Инженеры Nismo также переработали настройки электроусилителя руля, стремясь сделать реакции автомобиля более прямыми и выразительными, напоминающими поведение спортивной машины.
Адаптивная электронная пневматическая подвеска отличилась специальными настройками. Ее работа обеспечивает более собранное поведение и повышает удовольствие от управления большим внедорожником, вес которого без малого равен трем тоннам.
Armada Nismo заметно отличается от своей версии даже снаружи. Спортивный внедорожник получил новые переднюю и заднюю части кузова, переработанную решетку радиатора, боковые подножки и задний спойлер. Кроме того, таким машинам положены кованые колесные диски Nismo, обутые в спортивные покрышки для лучшего сцепления с асфальтом.
В салоне внедорожника можно рассчитывать на регулируемые боковые опоры сидений, а также на алюминиевые педали и кожаную отделку кресел с красными акцентами.
В объявлении, опубликованном дилером из Казани на популярном отечественном классифайде, говорится, что в Россию под заказ могут привезти абсолютно новый Armada Nismo без пробега. Доставку обещают обеспечить в кратчайшие сроки. Вот только цена такого внедорожника выглядит заоблачной.
Для того, чтобы стать обладателем особой версии Nissan Armada, в России придется раскошелиться на сумму в 18 миллионов 890 тысяч рублей.
Между тем, недавно наша редакция выяснила, что в РФ сейчас ввозят Nissan абсолютно другого формата. В стране начали предлагать параллельно импортированные универсалы AD, которые на данный момент уже сняты с производства в Японии. Цены на них, если верить объявлениям в Сети, начинаются от 1,2 млн рублей.