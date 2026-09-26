Новый 4,6-метровый внедорожник Toyota везут в Россию: реальная цена достигла почти 11 млн рублей

Toyota Land Cruiser FJ 2026

Toyota расширила семейство внедорожников Land Cruiser новой, самой компактной моделью под названием Land Cruiser FJ еще этой весной. С тех пор небольшой «рамник» осваивает все новые рынки сбыта. Не так давно для него пришло время появиться в России. И уже на первых порах машину под заказ оценивали примерно в 2 раза дороже, чем она стоит в Японии.

С тех пор прошло немало времени и первые экземпляры таких внедорожников уже находятся на пути в Россию. Причем их реальная стоимость достигла всех мыслимых пределов.

Toyota Land Cruiser FJ 2026

Самарский автосалон, занимающийся параллельным импортом, выложил объявление о продаже нового Toyota Land Cruiser FJ, который сейчас находится на пути в РФ. Учитывая, что речь идет о леворульном автомобиле, вероятно, машину доставляют из стран Ближнего Востока, куда поставки этой модели были организованы еще в начале августа.

Интерьер Toyota Land Cruiser FJ 2026

В объявлении указано, что внедорожник будет оборудован колесными дисками R18, рейлингами на крыше, боковыми подножками, бесключевым доступом, системой предотвращения столкновений, удержанием в полосе, контролем слепых зон, черным потолком, электрорегулировкой передних сидений, двухзонным климат-контролем, блокировкой заднего дифференциала, передними и задними парктрониками, камерами кругового обзора 360°, адаптивным дальним светом и адаптивным круиз-контролем.

Под капотом можно рассчитывать на безальтернативный 2,7-литровый бензиновый атмосферный мотор на 166 лошадиных сил, работающий в связке с автоматической коробкой передач и системой полного привода 4WD.

Но еще интереснее то, какой окажется цена нового Land Cruiser FJ, который уже фактически прибыл в Россию, с учетом утильсбора и других пошлин, необходимых для того, чтобы легально поставить машину на учет. Продавец предлагает зафиксировать стоимость автомобиля на уровне 10 миллионов 990 тысяч рублей, а также утверждает, что без внесения предоплаты по прибытии в РФ эта и без того внушительная цена станет еще выше!

Для сравнения, в той же Японии базовая версия нового Toyota Land Cruiser FJ стоит от 4,5 млн местных йен или от 2,4 млн рублей по нынешнему валютному курсу.

Кроме того, если привести аналогию со старшими «Ленд Крузерами», предлагающимися на вторичном рынке России под заказ, то маленькому Land Cruiser FJ (его длина составляет всего 4,6-метра) удалось перебить цены параллельно импортируемых Land Cruiser Prado J250 (от 9,6 млн рублей) и вплотную подобраться к флагманскому Land Cruiser 300 в базовой версии (от 10,9 млн рублей).