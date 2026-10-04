Обновленному Toyota Land Cruiser 300 добавили стиля обвесом Modellista

Toyota Land Cruiser 300 остается одним из самых желанных вариантов данного семейства внедорожников среди покупателей во всем мире. Недавно эта модель была обновлена, а ее главной технической новинкой стала гибридная силовая установка. Параллельно тюнинг-подразделение Modellista подготовило для флагманского внедорожника новый комплект внешних доработок. В результате Land Cruiser 300 получил более выразительный облик без отказа от заводской конструкции.

Напомним, Toyota Land Cruiser 300 дебютировал в 2021 году как преемник Land Cruiser 200. Модель сохранила рамную конструкцию и ориентацию на тяжелые условия эксплуатации, но получила новую платформу и более широкую гамму современных силовых установок.

Недавнее обновление для японского рынка привнесло в эту модель новый 3,5-литровый бензиновый мотор V6 с двойным турбонаддувом и электромотором. Гибридная система развивает 457 л.с. и 790 Нм.

Силовой агрегат работает совместно с десятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Заявленный расход топлива составляет 10,6-литра, что лучше показателя версии с прежним 3,5-литровым бензиновым V6 без электрического довеска.

Одновременно дочернее тюнинг-ателье Toyota, известное как Modellista, подготовило для Land Cruiser 300 новый комплект внешних деталей. Передний и задний бамперы получили более спортивное оформление, колесные арки расширили, а на крышке багажника появился задний спойлер.

Дополняют пакет 20-дюймовые кованые двухцветные колесные диски с широкими спицами. За счет сочетания новых бамперов, расширителей и крупных колес внедорожник приобретет более агрессивный и динамичный внешний вид.

Комплект доработок Modellista стоит в Японии 546 тысяч 700 иен (примерно 289 тысяч рублей при переводе на российскую валюту). За комплект колес придется заплатить дополнительно, причем сумму, которая заметно превышает стоимость самого боди-кита. За четыре колесных диска придется выложить еще 933 тысячи 900 иен (около 492 тысяч рублей по текущему курсу).

Между тем, недавно мы рассказывали о том, что младшего брата этой модели (Land Cruiser 250) доработали для бездорожья и кемпинга.