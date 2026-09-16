Toyota Land Cruiser 250 доработали для бездорожья и кемпинга

Toyota Land Cruiser 250 в обвесе Black Bear

Toyota Land Cruiser 250 может быть не только городским внедорожником на каждый день, но и автомобилем для сложных маршрутов. Японская фирма Black Bear накануне предложила собственную концепцию доработки модели, ориентированную на сочетание внедорожной составляющей и формата кемперов. В своем проекте разработчики сделали акцент на функциональных аксессуарах, защите кузова и аккуратном внешнем виде.

Основная идея проекта заключается не в создании максимально хардкорного внедорожника, а в сочетании практичности, комфорта и выразительного внешнего вида.

Одним из ключевых элементов стал стальной передний бампер Black Bear Ver.2. Его конструкция рассчитана на дальнейшее расширение оснащения, включая установку дополнительных фар, но сама передняя часть автомобиля не выглядит чрезмерно тяжелой.

Бампер дополнен защитой картера, рассчитанной на эксплуатацию за пределами асфальта. Расширители колесных арок увеличивают ширину кузова на 50 мм и имеют суженную форму, которая визуально подчеркивает протектор шин. В нижней части размещена фирменная защитная пластина с логотипом, а на боковых зеркалах установлены накладки с рифленым рисунком.

Для поездок на природу предусмотрены дополнительные световые приборы и оборудование на крыше. Габаритные огни для решетки радиатора доступны в оранжевом и дымчатом исполнениях. Рабочие фары отличаются высокой яркостью и поддерживают режимы мигающего света и срабатывания от движения.

Для перевозки снаряжения используется низкопрофильный багажник на крыше. Его конструкция рассчитана на размещение палатки и другого оборудования, а внешний вид выдержан в более сдержанном городском стиле.

Отдельное внимание уделено освещению багажной зоны. Светодиодные лампы, установленные с внутренней стороны задней двери, позволяют регулировать яркость с помощью сенсорного управления. Это должно облегчить погрузку и выгрузку вещей в темное время суток, а также использование автомобиля во время кемпинга.

Практичность расширили и в салоне. Для багажного отделения, боковых поверхностей и спинок сидений второго ряда предусмотрены защитные накладки. Они выполнены из моющегося резинового материала, поэтому их можно очистить после перевозки грязного туристического снаряжения.

Защитные элементы также помогают снизить вероятность появления царапин на багаже и внутренних поверхностях автомобиля.

В перечень доработок Black Bear вошли, в том числе, 3D-коврик для багажника LANBO, защита спинок сидений, накладки на боковые панели и прямоугольная рукоятка переключения передач. Снаружи автомобиль получил расширители крыльев, багажник и палатку на крыше, защиту переднего бампера, габаритные огни на решетке и накладки на зеркала.

Осветительное оборудование также было расширено. В проекте используются светодиодная подсветка задней двери, дополнительные габаритные огни на крыше и другие элементы, предназначенные для эксплуатации автомобиля в темное время суток.

Сколько будет стоить такой боди-кит для Toyota Land Cruiser 250, пока неизвестно. Его продажи в Японии должны начаться в ближайшие месяцы.