Японский автодом Discovery1 получил кухню, душ и две кровати

Японский бренд кемперов JP Star готовит премьеру новой модели под названием Discovery1 на выставке кемперов Тохоку 2026, которая откроется 10 октября. Автодом будет построен на базе Toyota Camroad и получит полноценный жилой интерьер с гостиной, кухней и душевой комнатой. Стоимость машины уже определена.

Шасси Toyota Camroad создавалось в том числе для того, чтобы его можно было использовать для создания небольших кемперов. На его основе строятся модели с жилыми надстройками, позволяющими получить полноценное пространство для путешествий при сохранении относительно компактных размеров.

Discovery1 имеет габариты 4990 мм в длину, 2000 мм в ширину и 2800 мм в высоту. В JP Star полностью переработали внутреннее пространство грузовичка Toyota, использовав деревянную отделку, напольное покрытие и встроенное освещение. Главная задача проекта заключалась в максимально эффективном использовании ограниченного объема салона, что, судя по первым фотографиям такого автодома, у разработчиков успешно получилось.

В центральной части жилого отсека расположилась гостиная со складным столом и L-образным диваном. После складывания стола диван раскладывается и превращается в двуспальную кровать. Дополнительное спальное место находится в передней части салона и также выполнено раскладным.

Для приготовления пищи предусмотрена компактная кухня. Рядом оборудована отдельная душевая комната с раковиной и душевой лейкой. По всему салону предусмотрены многочисленные места для хранения, благодаря чему пространство остается пригодным для длительных поездок.

Оснащение можно дополнить бытовым кондиционером, микроволновой печью и холодильником. За электроснабжение оборудования отвечает аккумулятор емкостью 400 Ач. Его зарядка возможна от солнечной панели мощностью 400 Вт, установленной на крыше.

Сколько будет стоить новый японский автодом Discovery1 известно еще до его полноценного публичного дебюта. В базовой версии цена кемпера составит 9 миллионов 500 тысяч иен, что эквивалентно сумме примерно в 5 миллионов рублей при пересчете на российскую валюту по курсу ЦБ на 3 октября.

В начале этого года мы рассказывали о другом проекте этой компании, который кардинально отличается от автодома Discovery1. Речь идет о модели Happy1 Turbo, которую построили на базе компакт-кара Daihatsu Atrai. Микроавтодом на тот момент оценили в 5,85 миллиона иен (около 3,1 млн рублей на сегодняшний день).