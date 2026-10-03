ДомойАвтоновости сегодняЯпонский автодом Discovery1 получил кухню, душ и две кровати

Японский автодом Discovery1 получил кухню, душ и две кровати

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
около 1 мин. чтения

Toyota Camroad превратили в роскошный кемпер с душем

Японский автодом Discovery1 получил кухню, душ и две кровати

Японский бренд кемперов JP Star готовит премьеру новой модели под названием Discovery1 на выставке кемперов Тохоку 2026, которая откроется 10 октября. Автодом будет построен на базе Toyota Camroad и получит полноценный жилой интерьер с гостиной, кухней и душевой комнатой. Стоимость машины уже определена.

Шасси Toyota Camroad создавалось в том числе для того, чтобы его можно было использовать для создания небольших кемперов. На его основе строятся модели с жилыми надстройками, позволяющими получить полноценное пространство для путешествий при сохранении относительно компактных размеров.

Японский автодом Discovery1 получил кухню, душ и две кровати

Discovery1 имеет габариты 4990 мм в длину, 2000 мм в ширину и 2800 мм в высоту. В JP Star полностью переработали внутреннее пространство грузовичка Toyota, использовав деревянную отделку, напольное покрытие и встроенное освещение. Главная задача проекта заключалась в максимально эффективном использовании ограниченного объема салона, что, судя по первым фотографиям такого автодома, у разработчиков успешно получилось.

Японский автодом Discovery1 получил кухню, душ и две кровати

В центральной части жилого отсека расположилась гостиная со складным столом и L-образным диваном. После складывания стола диван раскладывается и превращается в двуспальную кровать. Дополнительное спальное место находится в передней части салона и также выполнено раскладным.

ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ:
Японский автодом Discovery1 получил кухню, душ и две кровати

Для приготовления пищи предусмотрена компактная кухня. Рядом оборудована отдельная душевая комната с раковиной и душевой лейкой. По всему салону предусмотрены многочисленные места для хранения, благодаря чему пространство остается пригодным для длительных поездок.

Японский автодом Discovery1 получил кухню, душ и две кровати

Оснащение можно дополнить бытовым кондиционером, микроволновой печью и холодильником. За электроснабжение оборудования отвечает аккумулятор емкостью 400 Ач. Его зарядка возможна от солнечной панели мощностью 400 Вт, установленной на крыше.

Японский автодом Discovery1 получил кухню, душ и две кровати

Сколько будет стоить новый японский автодом Discovery1 известно еще до его полноценного публичного дебюта. В базовой версии цена кемпера составит 9 миллионов 500 тысяч иен, что эквивалентно сумме примерно в 5 миллионов рублей при пересчете на российскую валюту по курсу ЦБ на 3 октября.

В начале этого года мы рассказывали о другом проекте этой компании, который кардинально отличается от автодома Discovery1. Речь идет о модели Happy1 Turbo, которую построили на базе компакт-кара Daihatsu Atrai. Микроавтодом на тот момент оценили в 5,85 миллиона иен (около 3,1 млн рублей на сегодняшний день).  

Источник:JP Star

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

СВЕЖИЕ НОВОСТИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+