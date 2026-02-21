Легкий японский грузовик стал квартирой на колесах с уютным и продуманным интерьером

ДомойАвтоновости сегодняЛегкий японский грузовик стал квартирой на колесах с уютным и продуманным интерьером

Фото: JP Star

Популярность кемперов в Японии остается на очень высоком уровне. Понимая это местные компании, специализацией которых являются такие машины, расширяют список моделей. Недавно реализовать свой новый проект взялась фирма «JP Star».

Ее новинка получила название Happy1 Turbo. Машина базируется на легком грузовичке Daihatsu Atrai, задняя часть которого занята специально разработанным жилым отсеком.

Фото: Daihatsu

Интерьер кемпера выделяется уютом, который обеспечивает ему отделка из дерева и мебель из кожи. Внутри есть раковина, простая кухня, холодильник, кондиционер и даже телевизор.

Сложив центральный столик и разложив сиденья, можно получить большую 2-спальную кровать размерами 206 x 114 см. В передней части кабины предусмотрено дополнительное место для отдыха длиной 178,5 см и шириной 145 см, где также могут разместиться на ночь двое взрослых. 

Фото: JP Star

Механически кемпер Happy1 Turbo ничем не отличается от своего прародителя Daihatsu Atrai. Машина оснащается 0,66-литровым 3-цилиндровым бензиновым мотором с турбонаддувом, работающим в паре с бесступенчатой вариаторной коробкой передач.

Максимальная мощность такого двигателя составляет 64 лошадиные силы, а привод можно выбирать между передним или полным. 

Ценник на новый кемпер в Японии уже раскрыт. Его производитель собирается продавать эту модель по стоимости в 5 миллионов 850 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 2 миллионов 900 тысяч рублей. 

