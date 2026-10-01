ДомойАвтоновости сегодняТюнеры из Японии показали стэнс-версию нового Mitsubishi Pajero 

Тюнеры из Японии показали стэнс-версию нового Mitsubishi Pajero 

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
около 1 мин. чтения

KUHL показала необычный тюнинг нового Mitsubishi Pajero

Тюнеры из Японии показали стэнс-версию нового Mitsubishi Pajero 

Ателье KUHL представило виртуальный проект нового Mitsubishi Pajero с непривычно низкой посадкой. Вместо внедорожного образа тюнеры предложили пневматическую подвеску и крупные 21-дюймовые колеса, превратившие автомобиль в подобие спортивного седана.

Проект пока существует в виде компьютерных рендеров, но демонстрирует одно из возможных направлений кастомизации флагманского внедорожника Mitsubishi.

Mitsubishi Pajero дебютировал в 1982 году как полноприводный внедорожник. За время производства модель сменила четыре поколения, а суммарный выпуск превысил 3,29 миллиона автомобилей. В Японии продажи Pajero завершились в 2019 году, после чего модель вернулась на местный рынок 2 сентября 2026 года.

Тюнеры из Японии показали стэнс-версию нового Mitsubishi Pajero 

Накануне пресс-служба KUHL опубликовала в официальном блоге два виртуальных варианта нового Pajero. Один получил классическую для внедорожника концепцию с увеличенным дорожным просветом, второй построен на противоположной идее – кузов максимально приблизили к земле.

ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ:

Заниженная версия оснащена пневматической подвеской, которая позволяет значительно уменьшить расстояние между кузовом и дорожным полотном. Для проекта предусмотрены 21-дюймовые колеса, а зазоры между колесными арками и шинами сведены к минимуму.

Тюнеры из Японии показали стэнс-версию нового Mitsubishi Pajero 

За счет низкой посадки пропорции Pajero меняются настолько сильно, что внедорожник начинает напоминать спортивный седан. Впрочем не общую концепцию модели доработки не оказывают практически никакого существенного влияния – машина остается узнаваемой благодаря крупному кузову и характерной внешности.

Напомним, бренд KUHL занимается не только виртуальными проектами. Под собственной маркой она разрабатывает аэродинамические элементы, комплекты для увеличения дорожного просвета и решения для занижения подвески. Поэтому показанный Pajero может стать основой для будущей реальной кастомной сборки, хотя готового комплекта в представленном виде пока нет.

Между тем, недавно в открытом доступе появились независимые рендеры дизайна младшего брата нового Mitsubishi Pajero – модели Pajero iO, которого видят в качестве потенциального конкурента популярного 5-дверного внедорожника Suzuki Jimny Nomade.

Фото:KUHL

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

СВЕЖИЕ НОВОСТИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+