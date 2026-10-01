Тюнеры из Японии показали стэнс-версию нового Mitsubishi Pajero 

Ателье KUHL представило виртуальный проект нового Mitsubishi Pajero с непривычно низкой посадкой. Вместо внедорожного образа тюнеры предложили пневматическую подвеску и крупные 21-дюймовые колеса, превратившие автомобиль в подобие спортивного седана.

Проект пока существует в виде компьютерных рендеров, но демонстрирует одно из возможных направлений кастомизации флагманского внедорожника Mitsubishi.

Mitsubishi Pajero дебютировал в 1982 году как полноприводный внедорожник. За время производства модель сменила четыре поколения, а суммарный выпуск превысил 3,29 миллиона автомобилей. В Японии продажи Pajero завершились в 2019 году, после чего модель вернулась на местный рынок 2 сентября 2026 года.

Накануне пресс-служба KUHL опубликовала в официальном блоге два виртуальных варианта нового Pajero. Один получил классическую для внедорожника концепцию с увеличенным дорожным просветом, второй построен на противоположной идее – кузов максимально приблизили к земле.

Заниженная версия оснащена пневматической подвеской, которая позволяет значительно уменьшить расстояние между кузовом и дорожным полотном. Для проекта предусмотрены 21-дюймовые колеса, а зазоры между колесными арками и шинами сведены к минимуму.

За счет низкой посадки пропорции Pajero меняются настолько сильно, что внедорожник начинает напоминать спортивный седан. Впрочем не общую концепцию модели доработки не оказывают практически никакого существенного влияния – машина остается узнаваемой благодаря крупному кузову и характерной внешности.

Напомним, бренд KUHL занимается не только виртуальными проектами. Под собственной маркой она разрабатывает аэродинамические элементы, комплекты для увеличения дорожного просвета и решения для занижения подвески. Поэтому показанный Pajero может стать основой для будущей реальной кастомной сборки, хотя готового комплекта в представленном виде пока нет.

Между тем, недавно в открытом доступе появились независимые рендеры дизайна младшего брата нового Mitsubishi Pajero – модели Pajero iO, которого видят в качестве потенциального конкурента популярного 5-дверного внедорожника Suzuki Jimny Nomade.