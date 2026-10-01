Ретро-мотоцикл Kawasaki Z650RS получил черную версию Black Ball Edition

Сегодня, 1 октября, Kawasaki объявила о старте продаж ретро-спортивного мотоцикла Z650RS и его особой версии Black Ball Edition в Японии. Стандартная модель получила цвет Metallic Ocean Blue, а специальная модификация отличается полностью переработанной черной отделкой множества элементов.

Мотоцикл Kawasaki Z650RS был создан под влиянием спортивных мотоциклов Kawasaki прошлого, включая модели, известные под названием ZAPPER. Современный мотоцикл сочетает классическую стилистику с техническими решениями семейства Z650.

Внешность Z650RS построена вокруг круглой фары и расположенной над ней приборной панели в форме пули. Каплевидный бак, а также низкое и узкое сиденье создают классическую компоновку, а компактный кузов сохраняет стилистику спортивных Kawasaki прошлых лет.

Главной обновкой этой модели стала версия Z650RS Black Ball Edition. Такая модификация получила черно-белую цветовую гамму с металлическим блеском. Черный цвет использован не только на топливном баке, но и на окантовке приборной панели, фаре, рычагах тормоза и сцепления, кожухе радиатора, задней крышке и боковых панелях.

Темная отделка продолжается на крышке топливного бака, крышке картера и кожухе глушителя. В черный цвет окрашены переднее и заднее колеса, благодаря чему оформление распространяется практически на весь мотоцикл – от верхней части кузова до подножек. Дополняет образ классическая эмблема.

Техническая часть у двух версий общая. Z650RS оснастили четырехтактным двухцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением, который также используется на моделях Ninja 650 и Z650. Силовая установка рассчитана на уверенную тягу на низких и средних оборотах с плавным набором мощности в верхнем диапазоне.

За поведение мотоцикла предстоит отвечает система контроля тяги KTRC. Шасси было построено на ромбовидной раме, в которой двигатель выполняет роль элемента несущей конструкции. Трубчатая архитектура рамы сочетает жесткость и гибкость, а компактные размеры шасси дополняют характеристики двухцилиндрового двигателя.

Стандартный Z650RS с окраской Metallic Ocean Blue оценен в Японии за 1 миллион 89 тысяч иен (примерно 575 тысяч рублей). Спецверсия этой модели Black Ball Edition стоит 1 миллион 111 тысяч иен (около 585 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту).

Накануне также стало известно, что Kawasaki готовит к премьере две новые внедорожные модели KX450 F и KX450 FX. Их дебют намечен на конец этого месяца, но уже известны цены.