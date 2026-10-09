Ural Neo 500: что известно о новой модели Ирбитского мотоциклетного завода

Ирбитский мотоциклетный завод готовит к выходу на американский рынок новый мотоцикл с коляской Ural Neo 500. Продажи должны были начаться в сентябре 2026 года, а рекомендованная розничная цена составить около 15 тысяч долларов, или 1,27 млн рублей, но, похоже, запуск модели откладывается.

На официальном сайте компании указано, что начало продаж запланировано на ближайшее время. Новинка заметно отличится от классических «Уралов» двигателем, оснащением и местом производства. Что это будет за мотоцикл – в нашем материале.

Бренд Ural Motorcycles известен мотоциклами с боковой коляской, конструкция которых исторически связана с оппозитными двигателями и утилитарной направленностью. Новая модель Neo 500 должна сохранить фирменный ретро-облик, но обзавестись новой архитектурой и современным оснащением.

Журналисты, которым удалось протестировать эту новинку «Урала», хвалили ее за «легкий руль» и «шустрость», а также за адаптацию под езду по различным типам покрытий (от асфальта на шоссе до гравия). Кроме того, модель удостоилась лестных отзывов за хорошее сиденье с удобной посадкой и хорошо спроектированную коляску.

Ural Neo 500 получит рядный двухцилиндровый двигатель Zonsen рабочим объемом 446 куб. см и мощностью 35 лошадиных сил. Вместо характерного для классических моделей оппозитного мотора и стилистики «милитари» мотоцикл получит более современное исполнение. В его арсенал войдут TFT-дисплей, светодиодная оптика и даже встроенный видеорегистратор.

Сухая масса мотоцикла составит 334 кг. Заявленный расход топлива будет находиться в пределах 6–7 литров на 100 км, а объем бензобака достигнет 17 литров. Но что еще интереснее: в сравнении с классическим Ural Gear Up, который сейчас известен во всем мире, Neo 500 будет дешевле своего родственника примерно на 5 тысяч долларов, или 425 тысяч рублей по нынешнему курсу валют.

Несмотря на налаженное производство в Казахстане, куда Ирбитский завод перебрался после 2022 года, выпуском новой модели будет заниматься завод Yingang в Китае, откуда Neo 500 будут поставлять в различные страны мира, но Россия пока не входит в их число.