Kawasaki выпустит новые внедорожные мотоциклы KX450F и KX450FX, на которых нельзя ездить по дорогам общего пользования

Kawasaki представила обновленные внедорожные мотоциклы KX450F и KX450FX с двигателями объемом 450 куб. см. Обе модели получили доработки двигателя, рамы и подвески, а KX450FX дополнительно адаптирован для езды по пересеченной местности. Мотоциклы предназначены только для соревнований и не допускаются к эксплуатации на дорогах общего пользования.

Выпуск моделей KX450F и KX450FX намечен на 24 октября. Рекомендованная цена KX450F составляет 1,1 миллиона иен (примерно 590 тысяч рублей), а KX450FX – 1,2 миллиона иен (около 645 тысяч рублей) с учетом налогов. Обе версии будут доступны в салатово-зеленом цвете через авторизованных дилеров Kawasaki в Японии.

Мотоцикл KX450F получил серьезные изменения двигателя, основанные на опыте гонок. Были доработаны системы впуска и выпуска, а также настройки впрыска топлива. Угол установки форсунок изменен для улучшения ускорения во всем диапазоне оборотов.

Kawasaki KX450F

Новый воздушный фильтр получил площадь поверхности на 29% больше прежней. Это позволило улучшить отдачу двигателя на низких оборотах и увеличить мощность в среднем и верхнем диапазонах.

Изменения затронули и шасси. Новая конструкция рамы и доработанный маятник направлены на улучшение сцепления заднего колеса и управляемости. Увеличенная колесная база повысила устойчивость при движении по прямой, а настройки передней подвески были оптимизированы. Задняя подвеска Uni-Trak также получила обновления.

Тормозная система использует компоненты Brembo на обоих колесах. Электроника включает систему контроля тяги Kawasaki с двумя режимами и возможностью отключения, систему контроля старта и несколько режимов мощности.

Для настройки мотоцикла предусмотрено приложение RIDEOLOGY THE APP KX2. С его помощью можно управлять параметрами двигателя и электронных систем, а также контролировать состояние мотоцикла со смартфона.

Внешность выполнена в агрессивной гоночной стилистике, которая перекликается с оформлением серии Ninja ZX. Новые сиденье и облицовочные элементы увеличивают свободу перемещения водителя во время езды.

Kawasaki KX450FX

KX450FX построен на базе KX450F, но получил дополнительное оборудование для пересеченной местности. Мотоцикл оснащен 21-дюймовым передним и 18-дюймовым задним колесами с эндуро-шинами, рассчитанными на различные покрытия.

В стандартное оснащение FX входят герметичная цепь, защита заднего тормозного диска, боковая подставка и разъемы питания для фары и заднего фонаря. В версии 2027 года также установлен топливный бак объемом 7,5 литра, защита картера и чехлы для рук.

Еще одним новым элементом KX450FX стала защита рычагов задней подвески, которая впервые появилась на модели Kawasaki. Эти доработки расширяют возможности мотоцикла при езде по пересеченной местности.

KX450F и KX450FX будут представлять собой исключительно спортивную мототехнику, так что их эксплуатация на дорогах общего пользования и территориях, открытых для движения транспорта, окажется запрещена.