Kawasaki обновила мотоцикл Ninja ZX-10R

Компания Kawasaki подготовила обновление флагманского суперспортивного мотоцикла Ninja ZX-10R к 2027 модельному году. Модель получила новые аэродинамические элементы, переработанную геометрию шасси и расширенный набор электронных систем. Рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 998 куб. см сохранил высокооборотистый характер и развивает 196 лошадиных сил.

Главным внешним изменением Ninja ZX-10R 2027 года стала передняя часть обтекателя. В нее интегрировали новые винглеты, создающие дополнительную прижимную силу на высокой скорости. Решение должно повысить устойчивость переднего колеса и улучшить обратную связь при входе в повороты и прохождении быстрых виражей.

Для работы с обновленной аэродинамикой инженеры Kawasaki скорректировали геометрию шасси, сохранив его основную конструкцию. Спереди по-прежнему используется вилка Showa Balance Free, а сзади установлен амортизатор BFRC-lite. Их настройки рассчитаны на контролируемый перенос массы при торможении и разгоне.

Тормозная система также построена на проверенных компонентах. Переднее колесо оснащено двумя радиальными моноблочными суппортами Brembo M50 и 330-миллиметровыми тормозными дисками. За управление тормозами отвечает радиальный главный цилиндр.

Под обтекателем находится 998-кубовый рядный четырехцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением. Его максимальная мощность составляет 196 лошадиных сил при 13 000 об/мин, а крутящий момент достигает 110 Нм при 11 400 об/мин. На высоких оборотах работает система наддува, благодаря которой заявленная пиковая мощность увеличивается до 206 лошадиных сил.

Масса мотоцикла в готовом к эксплуатации состоянии составляет 209 килограммов. Высота сиденья достигает 825 мм, а топливный бак рассчитан на 17 литров.

В электронное оснащение входят система контроля тяги, несколько режимов мощности, система контроля старта и регулируемое торможение двигателем. Интегрированная тормозная система помогает при замедлении. Для повседневной эксплуатации предусмотрен электронный круиз-контроль.

Связать мотоцикл со смартфоном можно через приложение Rideology. Оно позволяет получать данные о транспортном средстве, записывать поездки и управлять различными настройками. Кроме того, приложение предлагает пошаговую навигацию и голосовое управление.

Вместе с ZX-10R Kawasaki продолжит выпускать более ориентированную на трек версию ZX-10RR. Ее мировая серия ограничена 500 экземплярами. Мотоцикл отличается титановыми шатунами Pankl, облегченными поршнями и специально настроенной задней подвеской. Стандартный двигатель ZX-10RR развивает 197 лошадиных сил.

В продаже в Европе мотоцикл появится уже в ноябре этого года. Сколько он будет стоить, пока неизвестно, но за его актуальную версию в «Старом Свете» сейчас просят от 18 тысяч 995 евро (эквивалентно 1 миллиону 815 тысячам рублей по курсу валют на 8 октября).