Японский микроавтодом для бездорожья Little Monster, который так и не вышел в продажу

Как известно, кемперы и автодома часто стоят очень дорого, а большинство из них неспособны съезжать с пределов асфальта, что сильно ограничивает возможности путешествий по диким местам. Но в 2018 году японская фирма Little Monster представила проект по мотивам кей-кара Suzuki, в котором были устранены все эти недостатки. Кемпер Little Monster Next Life был показан на выставке Cartra Japan.

В основе Little Monster лежал 3,4-метровый компактвэн Suzuki Every с доработанным кузовом. Машину приподняли и установили внедорожные шины, после чего стандартный компактный фургон приобрел заметно более брутальный вид. Передний и задний бамперы получили металлическую защиту, а дополнительные противотуманные фонари на крыше и вместительный экспедиционный багажник дополнили образ небольшого внедорожника, созданного из легкового кей-кара.

Главная особенность проекта заключалась в сочетании внешней компактности с возможностями для проживания. Внутри разместили оборудование микро-кемпера, а полностью раскладывающаяся кровать позволяла организовать полноценное спальное место. Исключением из общей концепции компактной кухни, которая оказалась одним из немногочисленных элементов оборудования этого аскетичного внедорожного автодома.

Little Monster создавался для двух путешественников, однако компоновка подходила и для одиночных поездок. Задние сиденья можно было настроить для отдыха, поэтому владельцу не требовалось каждый раз раскладывать кемперную конфигурацию для короткой остановки.

Создатели проекта делали акцент не только на возможностях проживания. Концепция предполагала сохранение удовольствия от управления небольшим автомобилем, а внедорожная подготовка должна была расширить возможности путешествий за пределами асфальтированных дорог.

До серийного производства Little Monster дело не дошло. Проект так и остался выставочным примером компактного автодома, а компания, занимавшаяся его разработкой, впоследствии обанкротилась.

Это не единственный пример, когда кей-кар Suzuki Every лег в основу необычного автокемпера. Ранее мы рассказывали о мини-автодоме Kleinare, который, в отличие от того же Little Monster Next Life, удивил более впечатляющим внутренним оснащением. Его продажи в Японии могут начаться в ближайшее время, но цены пока неизвестны.

Более того, еще раньше местная фирма Blaze представила проект Next Camper на базе Suzuki Every, в котором превратила его внутренее убранство в микро-автодома с многими удобствами.